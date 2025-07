Trump “dispara” contra México en nuevo ataque de su guerra comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá aranceles del 30 % a los productos procedentes de México. En una carta enviada a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, Trump indicó que la medida entrará en vigor el 1 de agosto. (Foto: Gettyimages)

En una carta enviada a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, Trump indicó que Washington ha decidido imponer aranceles debido a la crisis del fentanilo, “causada en parte por el fracaso de México de detener a los cárteles, formados por las personas más abominables que jamás hayan pisado la Tierra”.

El mandatario indicó que la medida será revocada si el Estado mexicano o las empresas de ese país deciden construir o fabricar productos dentro de Estados Unidos.

Además, advirtió a las autoridades mexicanas que, en caso de que implementen medidas de represalia, el arancel del 30 % aumentará proporcionalmente.

“Si México logra combatir con éxito a los cárteles y detener el flujo de fentanilo, consideraremos la posibilidad de modificar esta carta. Estos aranceles podrán ajustarse, al alza o a la baja, en función de nuestra relación con su país”, concluyó. Esta misma jornada, Trump también anunció aranceles contra la Unión Europea, mientras días antes hizo lo mismo contra algunos socios comerciales importantes de Estados Unidos, como Canadá, Brasil, Japón y Corea del Sur.

Trump arremete contra México en una fuerte carta a Sheinbaum

Esta es la misiva dirigida a Sheinbaum:

“Estimada señora presidenta, es un gran honor para mí enviarle esta carta, ya que demuestra la fortaleza y el compromiso de nuestra relación comercial, y el hecho de que los Estados Unidos de América han acordado seguir trabajando con México. A pesar de nuestra sólida relación, recordará que Estados Unidos impuso aranceles a México con el fin de abordar la crisis del fentanilo en nuestra nación, que es causada, en parte, por la ineficacia de México para detener a los cárteles, quienes están compuestos por las personas más despreciables que hayan pisado la Tierra, que están introduciendo estas drogas en nuestro país. México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, pero, lo que México ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir toda América del Norte en un parque de tráfico de narcóticos. Obviamente, ¡no puedo permitir que eso suceda! A partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a México un arancel del 30 % sobre los productos mexicanos enviados a Estados Unidos, aparte de todos los aranceles sectoriales. Las mercancías enviadas para evadir aranceles más altos estarán sujetas a ese arancel superior. Como usted sabe, no habrá arancel si México, o las empresas dentro de su país, deciden construir o fabricar productos dentro de Estados Unidos y, de hecho, haremos todo lo posible para obtener aprobaciones de manera rápida, profesional y rutinaria. En otras palabras, en cuestión de semanas. Si por alguna razón decide aumentar sus aranceles, entonces, cualquier cifra que elija para aumentarlos se sumará al 30 % que cobramos. Además, debo mencionar que el flujo de fentanilo no es el único desafío que tenemos con México, que tiene muchas políticas arancelarias y no arancelarias y barreras comerciales, que causan déficits comerciales insostenibles contra Estados Unidos. El déficit comercial es una amenaza importante para nuestra economía y, de hecho, para nuestra seguridad nacional. Si México tiene éxito en desafiar a los cárteles y detener el flujo de fentanilo, consideraremos un ajuste a esta carta. Estos aranceles pueden ser modificados, al alza o la baja, dependiendo de nuestra relación con su país. Nunca se decepcionará con los Estados Unidos de América. ¡Gracias por su atención!

Gobierno de México responde ante tarifas arancelarias de Donald Trump

A través de un comunicado conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía (SE) de México, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido a la aplicación de nuevas tarifas arancelarias emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estados Unidos anunció la imposición de aranceles del 30% a la Unión Europea y México a través de dos cartas publicadas en redes sociales del presidente Trump. En la carta dirigida a la Presidenta Sheinbaum se aclara que su administración ha sido útil para frenar el flujo de migrantes indocumentados y fentanilo hacia Estados Unidos.

Sin embargo, las acciones fueron consideradas como “insuficientes” para evitar que América del Norte se convierta en un “parque de juegos del narcotráfico”. Al respecto, la SRE y SE comunicaron haber mantenido una nueva reunión con autoridades estadounidenses buscando proteger empresas y empleos en el país y en miras de resolver los temas de la relacional binacional.

Esto dice el documento: “Una delegación mexicana de las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, Seguridad Pública y Energía se reunió con los departamentos de Estado, de Comercio y de Energía, además del Consejo de Seguridad Nacional y la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para instalar la mesa de trabajo permanente binacional en la que serán desahogados los principales temas de la relación”.

Además, calificaron de “trato injusto” el señalamiento realizado por el mandatario republicano y la imposición de estos nuevos gravámenes. Con respecto al establecimiento de nuevas tarifas a partir del primero de agosto: “Mencionamos en la mesa que era ‘un trato injusto’ y ‘que no estábamos de acuerdo’”, concluye.