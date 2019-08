Jornadas de rock en Sancti Spíritus

El grupo jatiboniquense Cancerbero es una de las agrupaciones que asiste al evento.

La exposición fotográfica Rock solidario marcó el inicio del Festival Intermetal que sesiona hasta este 24 de agosto en Sancti Spíritus.

Las instantáneas develan momentos importantes de ediciones pasadas de la cita y conciertos realizados, gracias al proyecto Rock solidario entre Cuba y Canadá.

Auspiciado por la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí, de la ciudad del Yayabo y con el apoyo de la filial espirituana de la Asociación Hermanos Saíz, (AHS), la cita convoca a agrupaciones de esa expresión musical procedentes de Holguín, Camagüey, Villa Clara, La Habana y la provincia sede.

De acuerdo con Maikel Ramos Muro, subdirector de la institución cultural rectora del evento, además de los conciertos previstos en el horario de la noche en el Recinto ferial Delio Luna Echemendía, el programa incluye la presentación del libro Escaleras al cielo. El rock en Holguín, del escritor Raúl Cardona y una convención de tatuajes.

“Esta edición es mucho más abarcadora que las anteriores, pues logramos una mayor integración de nuestros artistas. El movimiento rockero, defendido por los no profesionales se consolida por lo que este espacio es muy necesario”, acotó.

Entre los grupos que se dan cita en predios yayaberos se distinguen Pólvora soxial, Steel Brain, Infector, Sex by, Cancerbero, Limalla y Though the glass.