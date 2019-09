La agresiva política de Donald Trump hacia Cuba por más de dos años

Trump contra Cuba: más de dos años de hostilidad y prohibiciones. (Foto: PL)

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene hoy una agresiva política hacia Cuba que durante más de dos años ha estado marcada por la continua imposición de medidas restrictivas y ataques contra la nación caribeña.

Luego de anunciar el martes el despido de su asesor de seguridad nacional John Bolton, el gobernante publicó ayer un mensaje en Twitter en el que mostró la intención de continuar y endurecer la ya amplia gama de sanciones y presiones contra la isla y contra Venezuela.



Mis puntos de vista sobre Venezuela y, especialmente, sobre Cuba, eran mucho más fuertes que los de John Bolton. Él me estaba frenando!, escribió.



A continuación Prensa Latina, publica una cronología de las principales acciones del mandatario republicano y su administración contra Cuba:





16 de junio de 2017: Trump firma en Florida un memorando presidencial sobre política hacia Cuba, anuncia la reversión del acercamiento iniciado por su predecesor Barack Obama (2009-2017) y ordena redactar nuevas restricciones a los viajes individuales y el comercio.





29 de septiembre de 2017: Con el argumento de incidentes de salud reportados por diplomáticos norteamericanos en La Habana, el Departamento de Estado anuncia la retirada del 60 por ciento del personal de su Embajada en Cuba y suspende la emisión de visas allí.





3 de octubre de 2017: El Departamento de Estado ordena la salida de 15 diplomáticos cubanos de la Embajada de la isla en Washington DC.





8 de noviembre de 2017: Estados Unidos difunde nuevas restricciones a los viajes y el comercio con Cuba, las cuales incluyen una lista de 180 entidades y subentidades cubanas con las que los estadounidenses no pueden realizar transacciones. Esa lista fue ampliada en otras cuatro ocasiones, la última de ellas el 26 de julio de 2019.





2 de marzo de 2018: El Departamento de Estado informa la decisión de mantener de forma indefinida la reducción del personal de su Embajada en Cuba.





10 de diciembre de 2018: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comunica sobre el cierre de su oficina local en Cuba, cuyas labores pasaron a realizarse en la capital de México.





15 de marzo de 2019: El Gobierno norteamericano da a conocer la modificación de la entrega a cubanos de las visas B2 (para turismo y visitas familiares, entre otras funciones), las cuales son reducidas a una sola entrada con validez por tres meses.





5 y 12 de abril de 2019: La administración de Trump impone sanciones contra embarcaciones relacionadas con el sector petrolero de Venezuela que transportan crudo a Cuba.





8 de abril de 2019: Se difunde que el Gobierno estadounidense ordenó cancelar un histórico acuerdo alcanzado entre las Grandes Ligas del béisbol estadounidense y la Federación Cubana de la disciplina.





17 de abril de 2019: La administración Trump confirma que activará el Título III de la Ley Helms-Burton, el cual permite presentar demandas contra personas y entidades que invierten en propiedades nacionalizadas en Cuba, y anuncia que se adoptarán nuevas restricciones a los viajes no familiares y el envío de remesas a la isla.





2 de mayo de 2019: El Gobierno estadounidense activa el Título III de la Ley Helms-Burton y se presentan en el estado sureño de Florida las primeras demandas al amparo de ese acápite legislativo.





4 de junio de 2019: La administración Trump da a conocer que a partir del día siguiente se suspenden los viajes educativos grupales pueblo a pueblo, y prohíbe que vayan a la isla embarcaciones recreativas y de pasajeros, incluyendo cruceros y yates, y aeronaves privadas y corporativas.





3 de julio de 2019: El Gobierno estadounidense pone en su unilateral lista de entidades sancionadas por vínculos con Venezuela a la compañía cubana Cubametales, con el fin de golpear la importación de petróleo desde el país sudamericano.





26 de julio de 2019: Estados Unidos anuncia restricciones de visas contra funcionarios cubanos vinculados a las misiones médicas de la isla en el exterior, uno de los programas solidarios más importantes del país caribeño.





9 de septiembre de 2019: La administración Trump impone un límite de mil dólares por trimestre a las remesas que una persona puede enviar desde este país hacia Cuba, y elimina un permiso que permitía la realización de transacciones bancarias U-turn.