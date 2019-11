La sustitución de importaciones es una prioridad para los innovadores espirituanos

Poner la creación en función de la economía es el principal desafío de los aniristas espirituanos. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

La delegación espirituana que asistirá a la II Conferencia de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) que se realizará en fecha próxima aún sin definir, quedó constituida oficialmente con 19 delegados pertenecientes a los diferentes sectores socioeconómicos de la provincia.

Según Ana Isa González Farfán, presidenta de la ANIR en Sancti Spíritus, los creadores del territorio asistirán al encuentro bajo la premisa de que son tiempos de explotar las reservas que todavía quedan y ponerlas, planificadamente, en función de la economía para responder a las exigencias actuales.

También llevan en agenda, dijo, la necesidad de cambios en la Ley No. 38 de Innovadores y Racionalizadores con respecto a un incremento en la remuneración de los autores que hoy sólo llega a 5 000 pesos.

Alfredo Machado López, presidente de la ANIR en el país, destacó que en estos últimos cinco años de labor resultan temas recurrentes las violaciones de lo legislado en torno a temas relacionados con la no tramitación de las inventivas en el tiempo establecido, falta de estimulación a los innovadores y la no remuneración de los trabajos a lo cual se suma la insatisfacción de los afiliados porque las administraciones no participan en todas las asambleas de afiliados.

El principal desafío y la razón de ser de los aniristas espirituanos, precisó Ana Isa, es el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología y poner la creación en función de la economía para responder a las exigencias actuales. De ahí que del proceso previo en los municipios hayan emanado más de 40 acuerdos que giran en torno a las dificultades con la no planificación del presupuesto para evaluar los trabajos y la creación de la cuenta del 30 por ciento en las Unidades Presupuestadas y en aquellas entidades que todavía no aplican la ley de Innovadores y Racionalizadores, entre otros temas.