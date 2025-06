Innovadores trinitarios garantizan funcionamiento de unidades de Palmares (+fotos)

La recuperación del sistema de encendido del calentador externo constituye un valioso aporte que mantiene en funcionamiento la mini fábrica artesanal de cerveza en Trinidad. (Fotos: Belkis Nieblas)

El Complejo turístico Factoría Santa Ana, en Trinidad, garantiza hoy sus servicios gracias a la respuesta creativa de los innovadores, quienes ofrecen soluciones en función del ahorro de recursos y la vitalidad de las tecnologías existentes.

Frente a las limitaciones financieras y materiales, estos aportes han contribuido al funcionamiento de la mini fábrica artesanal de cerveza; tal es el caso de la recuperación del sistema de encendido del calentador externo, inventiva ganadora en la edición municipal del Fórum de Ciencia y Técnica de la Sucursal Extrahotelera Palmares y que estará presente en la cita provincial.

Su autor es José Ramón Grau Sedeño, un mecánico con amplia experiencia, reincorporado al colectivo laboral tras su jubilación.

El trabajador de la Sucursal Palmares en Trinidad participará en la edición provincial del Fórum de Ciencia y Técnica.

“La tarjeta del sistema electrónico estaba averiada y no apareció en ninguno de los centros de Palmares. En el extranjero costaba más de 2 000 dólares, entonces se me ocurrió ponerle un piloto. No ha habido más explosiones y no ha tenido problemas hasta ahora”, refiere.

Este innovador nato tiene en su haber varias soluciones y entre ellas mencionó también la recuperación de un compresor de aire para elevar las presiones y mantener estable el proceso productivo de esta instalación turística ubicada en un edificio patrimonial, que fungió como Cárcel Pública de Trinidad.

“Cada vez que se presenta algún problema, trato de buscar una alternativa para recuperar una pieza o componente; es la principal reserva que tenemos hoy ante tantas carencias.

José Ramón Grau Sedeño es un innovador nato con varios aportes en su trayectoria laboral.

“Lo que más me estimula es ver el resultado. No me interesa lo material. Ahora voy a prepararme para el fórum provincial y presentar una buena ponencia, con toda la metodología que lleva. Eso es más complicado para mí que lo que hago todos los días en el taller”, comenta.

Ejemplos como el de este trinitario merecen replicarse en el municipio para contribuir al aumento de la producción, la fabricación de equipos, maquinarias y piezas de repuesto, la sustitución de importaciones y la socialización de buenas prácticas en los colectivos laborales.