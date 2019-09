Presidente de Cuba en Matanzas: Este es nuestro Girón, el país no se ha paralizado

Lo que estamos haciendo nos permite enfrentar la situación, prepararnos para otro momento y sistematizar soluciones, sentenció Díaz-Canel. (Foto: ACN)

Este es nuestro Girón, el país no se ha paralizado y ya vencimos el primer momento de la situación coyuntural, afirmó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, durante intercambio con directivos de la provincia de Matanzas.

Hay que trabajar distinto porque los tiempos son distintos, aseveró el Presidente, pero lo que no cambia son los principios, ni la solidaridad, ni la combatividad, ni la voluntad de resistir creando, ni cambia el espíritu de los cubanos, dijo a propósito de la respuesta del pueblo ante la situación energética que atraviesa el país.

Acompañado por Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ulises Guilarte, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Alejandro Gil Fernández, Ministro de Economía, Eduardo Rodríguez Dávila, Ministro de Transporte y otros vice ministros, Díaz-Canel conoció de la implementación en el territorio de las medidas ante la situación coyuntural.

Tania Leóna Silveira, Presidenta de la Asamblea provincial del Poder Popular, informó sobre las acciones desarrolladas en Matanzas con la energía, el transporte, los alimentos, la salud pública, el turismo y otros centros medulares que permiten la vitalidad.

Valdés Mesa expresó que el período de rendición de cuenta de los delegados a sus electores que se avecina, es escenario propicio para informar directamente en la base, en el barrio, sobre la situación, instar al ahorro desde la comunidad e intercambiar con los vecinos antes las dudas que puedan surgir.

Una medida de gran impacto en la población matancera fue la formación del contingente de más de 300 transportistas, que en puntos de recogida y paradas de ómnibus lograron en un solo día que se trasladaran a diferentes lugares más de siete mil pasajeros, en ómnibus escolares y de Transmetro y autos estatales.

La iniciativa fue elogiada por el Presidente cubano y propuso generalizarla en el país para apoyar en el transporte, uno de los puntos neurálgicos de esta situación temporal propiciada por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra la Isla.

No se ha parado el país, hemos tenido más solidaridad de nuestra gente, comprensión y apoyo, denuncia de estos problemas, agradecimientos, propuestas y también hemos incorporado además preocupaciones que nos llevan a nosotros a entenderlas y darán salida a otras soluciones, afirmó el mandatario y anunció que ya está en Cuba el barco que se esperaba.

Ya cumplimos el primer momento del que habló el ministro de Economía en la Mesa Redonda, por las medidas que adoptamos no nos dimos ni cuenta, seguimos funcionando, ahora con este combustible y con estas medidas lo podemos usar de manera más racional y lograr el empate con los próximos envíos, no será todo el combustible que necesitamos para trabajar en la normalidad, pero nos iremos acercando paulatinamente, explicó.

Llamó al ahorro colectivo para evitar los apagones, y refirió que hasta ahora no se ha tenido que dar ninguno, vamos a tratar de salir adelante con las medidas que se han adoptado, pero si hay que dar alguno tiene que ser programado y explicado e informado con anterioridad al pueblo, y que afecte lo menos posible.

Rubén Campos Olmo, director general de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, aseguró que hoy la planta genera 245 megawats/hora de manera estable y que cuenta con el combustible y los insumos necesarios para mantenerse sincronizada al Sistema Electroenergético Nacional, pues genera electricidad con el petróleo crudo nacional sin dificultades.

No vamos a perder el sueño, ni la voluntad y decisión de no rendirnos, acotó el Presidente y exhortó a que no se detengan los importantes programas que lleva el país hacia adelante, y cuando se regrese a la normalidad, tratar de recuperar todo lo que se pueda de este momento.

Lo que estamos haciendo nos permite enfrentar la situación, prepararnos para otro momento y sistematizar soluciones, sentenció Díaz-Canel Bermúdez y expresó su confianza en los matanceros que ya demostraron que pueden crecerse en momentos como estos.