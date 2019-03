Presidente de Cuba: Entre todos debemos desarrollar un gobierno que trabaje para el pueblo

Díaz-Canel aseguró que el objetivo se enmarca en el propósito de fortalecer la relación de trabajo entre el gobierno central con los territorios. (Foto: Estudios Revolución)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, resumió la primera jornada de trabajo con presidentes de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular de todo el país

En cómo fortalecer la gestión de Gobierno en las provincias y municipios y, a su vez, contribuir al desarrollo de la economía y a la mayor participación ciudadana en las decisiones se centró la intensa jornada cumplida este lunes en una reunión de los presidentes de las Asambleas del Poder Popular de todo el país a esas instancias, encabezada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Al resumir el encuentro, Díaz-Canel aseguró que el objetivo se enmarca en el propósito de fortalecer la relación de trabajo entre el gobierno central con los territorios, para lo cual se ha diseñado un sistema de trabajo que incluye las visitas a estos.

Puso énfasis en las condiciones que deben existir para tener una administración pública más eficiente, lo cual no solo implica la disponibilidad de recursos materiales, sino de estilos y estructuras de trabajo, de una adecuada política de cuadros con sensibilidad e inquietud revolucionarias, sin burocratismo, con espíritu de colectividad y vinculación permanente con la base. «Entre todos debemos desarrollar un gobierno que trabaje para el pueblo», subrayó.

Un cuadro que no es sensible no actúa, le molesta que la gente le plantee problemas, dijo, al tiempo que exhortó a trabajar con menos trabas y burocracia, y por seguir priorizando la atención a la población.

Hay que buscar una acción de gobierno más transparente para la población, que sepa qué estamos haciendo, hacia dónde van las prioridades, que están en función del desarrollo y de sus necesidades. Eso resulta garantía de la participación de la gente en la toma de decisiones, abundó.

En su intervención, recalcó aspectos de la situación internacional con una ofensiva colonizadora neoliberal, la manipulación mediática, la proliferación de las fake news, el incremento de la confrontación y el hostigamiento de Estados Unidos hacia naciones de la región, entre ellas Cuba, contra la cual está latente la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Por eso retomó las tres prioridades en la gestión del gobierno expuestas hace varios meses por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien colocó a la preparación para la defensa y la economía con el mismo nivel de prioridad.

La otra era el referendo constitucional, que una vez llevado a cabo nos dio una victoria, una respuesta de reafirmación del compromiso de la mayoría de los cubanos con la Revolución, señaló el Presidente cubano, quien resaltó que la batalla económica sigue siendo la tarea fundamental, la más compleja y de la que más espera la gente, y para cumplirla hay que reforzar estructuras y medios de gestión y el apoyo de especialistas de las ciencias económicas.

(Foto: Estudios Revolución)

AUTOABASTECIMIENTO MUNICIPAL

A partir de la exposición de Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, sobre el programa de autoabastecimiento municipal, se generaron varias precisiones en cuanto a este tema, que se cataloga de importante para la seguridad y soberanía alimentaria, con diferentes niveles de desarrollo y necesitado de incrementar los rendimientos, además de la diversificación de los cultivos, en la meta de lograr 30 libras de viandas por habitante y cinco kilogramos de proteína animal.

Ricardo Cabrisas, vicepresidente del Consejo de Ministros, puntualizó que también es decisivo en la sustitución de importaciones, pues Cuba anualmente destina cerca de 1 800 millones de ­dólares a la compra de alimentos, un 30 % dirigido al consumo animal.

Intencionar las producciones fuera de época y tener en cuenta tradiciones de cultivos y los requerimientos de los territorios, el uso de la ciencia, además de lograr la selección y especialización de cooperativas y productores, resultaron pronunciamientos en el análisis, con particular atención en cuanto a la contratación, tema en el que también enfatizó Salvador Valdés Mesa, vicepresidente primero de los Consejos de Estado y de Ministros.

En la reunión se expusieron los resultados, a más escala, de los estudios de plantas proteicas realizados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que incluyen desde la investigación, el desarrollo, innovación y producción hasta la comercialización de productos con impacto en la industria agroalimentaria, farmacéutica, cosmética y otros que son fuentes de ingreso.

Al respecto, Díaz-Canel se refirió a la necesidad de impulsar ese programa, en primer lugar, en honor a Fidel, quien dedicó los últimos años de su vida a demostrar la viabilidad de esos cultivos y producciones en nuestras condiciones, lo cual se encadena con varias actividades y ramas.

Una exhaustiva explicación acerca de cómo lograr la adecuada ejecución presupuestaria a nivel local realizó Meisi Bolaños, titular de Finanzas y Precios, quien insistió en el control de los recursos financieros, la importancia de la disciplina tributaria y la apropiada gestión, que eliminen los déficits en los ingresos, que se han ido reduciendo gradualmente, pero que todavía alcanzan a 19 municipios de cuatro provincias.

Precisó que dentro de los presupuestos locales hay que dar más uso a la contribución territorial por lo que significa en el desarrollo a ese nivel, no solo en la producción y los servicios, sino también en la generación de empleos y en su propia sustentabilidad.

Al tratarse el tema de las cuentas por cobrar y pagar, se habló de la urgencia en la necesidad de transformar la situación actual en la cadena de impagos, sinónimo de falta de control y desorganización.

(Foto: Estudios Revolución)

COMERCIO ELECTRÓNICO

Varios proyectos en marcha y otros en perspectivas para avanzar en el comercio electrónico fueron planteados por Betsy Díaz, ministra del Comercio Interior, quien dijo que el objetivo central es agilizar el servicio y reducir el manejo de efectivo en las transacciones, tanto de personas jurídicas como naturales.

Respecto al uso de terminales de puntos de venta (POS), habló de su extensión a corto plazo en las tiendas de venta de materiales de construcción y en la red minorista, con prioridad en La Habana y Santiago de Cuba.

Irma Martínez Castellón, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, dijo que hay que exigir por el funcionamiento de los POS.

Entre tanto, Alejandro Gil, titular de Economía y Planificación, se refirió a los programas de desarrollo local, pues en la situación actual de la economía se requiere buscar soluciones lo más cercanas posible a donde se generan los problemas.

Al cierre de diciembre se computaron en el país 290 proyectos de ese tipo, fundamentalmente en las actividades de comercio y gastronomía, industria alimentaria, cultura, industria local, turismo y servicios comunales.

Casi en una clase metodológica de cómo gestionar esos tipos de proyectos, subrayó que siempre tendrán la aprobación inmediata los que dispongan de financiamiento, no demanden recursos del balance central y se autofinancien.

Como se ha insistido en otras ocasiones, los gobiernos locales deben involucrar a las universidades y los centros de investigación en la concepción y despliegue de los programas de desarrollo local, un actuar válido para todas las actividades que propendan al avance económico y social del país, según se insistió en la reunión.