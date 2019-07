Rusia tiene en Cuba un socio confiable y de larga data, aseguró Bruno (+video)

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió en la mañana de este miércoles a su homólogo ruso, Serguéi Víctorovich Lavrov, en la sede de la cancillería cubana.

Luego de la reunión de trabajo, donde abordaron temas cruciales de la agenda bilateral, internacional y regional, ambos cancilleres ofrecieron declaraciones a la prensa cubana y extranjera acreditada en la Isla.

Bruno Rodríguez aseguró, durante la conferencia de prensa, que el segundo encuentro entre los Cancilleres de ambos países en apenas dos meses ha sido muy útil para constatar una vez más nuestro alto nivel de coincidencia en la visión hacia los diferentes temas de la agenda internacional.

