Sancti Spiritus ovacionó a sus “Gallos de bronce” (+fotos y video )

Existe una rara tendencia a no sopesar en su justo significado una medalla de bronce. Pero Sancti Spíritus quiso hoy romper con esa falsa etiqueta.

Por eso al filo del mediodía de este jueves una representación de su pueblo acudió de manera espontánea al agasajo que se dispensó a los Gallos, ganadores de la medalla de bronce en la actual Serie Nacional.

El parque Serafín Sánchez Valdivia ensanchó sus portones, como lo hizo cuando este equipo regresó del comodín en el selecto grupo de los seis. Es verdad que, contradictoriamente, esta vez no fue tanta la apoteosis como entonces, aunque ahora los Gallos ocuparon el selecto trío del podio entre 16 elencos.

Pero valga por quienes asistieron a apretarles la mano por el esfuerzo y la consagración. Porque pese al desenlace del play off ante Villa Clara, lo que queda es la medalla, esa que ganaron en una competencia donde no eran favoritos, aupados más que todo por el vigor de los jóvenes.

Por eso sus coetáneos, hicieron vibrar el centro de la ciudad espirituana como recompensa a una presea que no se saboreaba aquí desde hacía 12 años.

Así lo hizo notar el director provincial de deportes Carlos Bermúdez, quien agradeció al pueblo por el apoyo incondicional y por el sacrificio que vivieron junto a sus peloteros.

A nombre de los agasajados, Pedro Álvarez, vitoreado por la épica de su pitcheo que le dio al equipo la única victoria en el play off, también agradeció al pueblo, en particular a quienes le siguieron en todo momento.“Esta vez no se pudo, pero dimos todo de nosotros por la victoria”

En agradecimiento por compartir la medalla bronceada con los espirituanos, los refuerzos de los Gallos recibieron reconocimientos como constancia de su presencia aquí en diferentes momentos de la Serie Nacional.

En el agasajo estuvieron presentes Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en la provincia, Teresita Romero Rodríguez, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular y otros dirigentes del territorio.

Es verdad, que no se pudo llegar hasta la lucha del banderín, pero Sancti Spíritus quiso, para bien, celebrar su medalla de bronce, una quimera porque hace unos meses, cuando comenzó esta Serie los Gallos no estaban en la lista de los favoritos.

Y esa fue la mayor razón que unió en un instante a jóvenes y no tan jóvenes en medio de un parque, al tiempo que la espirituana Dunia Martínez, dejaba correr una lágrima, también esculpida en bronce.