Sancti Spíritus se prepara para el voto (+fotos)

Espirituanos de varias generaciones expresan las razones que los motivan a respaldar la nueva Constitución de la República de Cuba, este 24 de febrero

Voy a ratificar mi Constitución

Nadie debe tener dudas acerca de qué hacer, porque la mayoría de los cubanos estudió y debatió el documento y sabe que estamos ante un instrumento legal que nos protege. El país se ha visto en problemas difíciles como el reciente embate del tornado que azotó La Habana, donde mis compañeros eléctricos, aunque ya nos tienen acostumbrados a sus hazañas, esta vez se lucieron. Esa misma respuesta la daremos el próximo 24 de febrero en las urnas. Elvis Pérez Sánchez, liniero.

Mantener el Socialismo en un mundo lleno de cólera

La nueva Ley de leyes con el tiempo nos va a hacer mejores y además tendremos mejor futuro. Pienso que los cubanos ese domingo no irán solo a dar el sí por la Constitución, sino que sus votos serán una manera de refrendar el proyecto social que hemos escogido, algo que para algunos es una utopía y para nosotros es algo real: se trata de mantener el Socialismo. En momentos en que el mundo está lleno de cólera y existe un retroceso de la izquierda, los cubanos mantenemos la premisa de que un mundo mejor es posible. Carlos Gómez González, profesor de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez.

Votaré por la nueva Ley de leyes

Yo voy a votar por el sí. No tengo dudas ante una constitución que protege mis derechos y el de todos los cubanos, no importa quién sea. Es una Ley que no olvida ni deja nada a un lado, que puedo esgrimir con confianza cuando de violaciones se trata. Lo más importante para nosotros, que somos trabajadores y vivimos en un pueblo humilde, es mantener, como hasta ahora, la Patria libre y sin injerencias. Noelbis Abreu Camacho, cantinero del Complejo Gastronómico Pío Lindo.

El pueblo apoyará a Cuba en las urnas

Como a casi todos los espirituanos me bastaría el slo hecho de ser cubano para decir sí el próximo 24 de febrero. Todos analizamos y debatimos el Proyecto hasta llegar aquí, todo el mundo opinó y, de acuerdo con lo que he visto, en la nueva Carta Magna como nunca antes se tuvieron en cuenta las sugerencias e inclusiones. El país ha cambiado, también la antigua Constitución tenía que transformarse atemperada a los tiempos actuales, siempre manteniendo el carácter socialista de la Revolución. Por eso no tengo dudas de que el pueblo apoyará a Cuba en las urnas. Medardo Cabello Guerra. Trabajador de la ponchera Piloto de la Empresa Provincial de Transporte.