Sancti Spíritus se sobregira en el consumo de electricidad

Todos los sectores de la provincia deben adoptar medidas para disminuir el consumo de electricidad y de combustible. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Con más de un millón de kilowatts de sobregiro eléctrico, la provincia de Sancti Spíritus incumple hoy el plan acumulado de energía previsto para los cinco primeros meses del año.

Según explicó a Escambray Yoanny Acosta Solenzar, director comercial de la Empresa Eléctrica, debido a la situación desfavorable que tiene hoy el país con la adquisición de combustible y a partir de las decisiones ministeriales, cada mes se reduce el plan energético de todas las provincias y, pese a ello, hasta abril el territorio se enmarcó en la electricidad asignada; sin embargo, al decir del ingeniero, las altas temperaturas atípicas para mayo produjeron un incremento de la demanda diaria.

Acosta Solenzar subrayó que, a diferencia de otras provincias, más del 60 por ciento de la energía que gasta Sancti Spíritus corresponde al sector residencial, por lo que resulta difícil controlar en este segmento ese indicador que depende de la conciencia de los consumidores.

La actual coyuntura exige que la Empresa Eléctrica, de conjunto con la Oficina Nacional de Uso Racional de la Energía (Onure) y el Consejo energético provincial, constituido en el Gobierno, mantenga una vigilancia diaria sobre el sector estatal, a juicio del directivo, quien especificó: “Llevamos un control riguroso de las empresas y centros altos consumidores, los cuales tienen que tributar la información diaria mediante la autolectura de sus metrocontadores para compararla con el plan asignado en cada caso”.

Sin embargo, el director comercial afirmó que hay algunas entidades que todavía no tienen la disciplina requerida con esta información, es decir, no reportan y entonces no se puede saber si están cumpliendo o no, y con esas entidades se han hecho análisis”.

Según datos ofrecidos por Lánder Miguel Hernández Ramos, especialista del Departamento Comercial de la Empresa Eléctrica en el territorio, al cierre de abril fueron penalizados 79 servicios estatales por excederse en la demanda energética contratada.

Acosta Solenzar instó a que la población adopte medidas para el ahorro de electricidad, precisamente, para no afectar este sector, una conducta que a su juicio es apenas un paso para disminuir la compra de combustible en el mercado internacional para la generación del Sistema Eléctrico Nacional.

Por su parte Yoel Barrameda González, especialista principal de la Onure en la provincia, indicó que esta institución ha incrementado las inspecciones de contingencia energética a los centros estatales, las cuales suelen ser sorpresivas y chequean tanto el consumo eléctrico como el de combustible.

“A partir de la Resolución No. 52 del 2008 extensión 61. Manual de inspección de portadores energéticos de la Onure, comprobamos que los equipos altos consumidores se enciendan por la madrugada siempre y cuando no afecten la producción, como los hornos y las bombas de agua”, señaló Barrameda. Asimismo, se mantienen otros requisitos para el ahorro en las entidades como los horarios reducidos para los equipos de climatización, la revisión de los pisos de las neveras y el aislamiento de las tuberías, entre otros.

“Todavía hay empresas que siguen comprando bombillas altamente consumidoras, sin embargo la eficiente es la LED, aunque a veces se dificulta su adquisición en el mercado interno”, detalló el especialista.

Sobre el combustible, otro portador energético por el que vela la Onure, también debe recaer una mayor comprobación desde quienes lo administran, ya que, aproximadamente, entre un 30 y un 40 por ciento de las empresas que se visitan a partir de las inspecciones programadas son evaluadas de mal, al decir de Barrameda González.