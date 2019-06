Troyano: desborde de cancha a cancha

En la más reciente Liga Superior de Balonces, Mario Luis logró incluirse en el quinteto ideal del torneo. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El destacado basquetbolista espirituano Mario Luis TroyanoTorres fue el líder indiscutible del equipo espirituano en la Liga Superior

El nombre de Mario Luis Troyano Torres se escuchó de modo recurrente en la más reciente Liga Superior de Baloncesto. Y es que le puso sello al evento, primero como líder indiscutible del equipo de Sancti Spíritus que por primera vez jugó en la lid y, después, en los pocos partidos que estuvo de refuerzo con Capitalinos.

El muchacho se lució, lo mismo bajo el aro que armando el juego desde la posición de base organizador, o animando a sus compañeros sobre una cancha que parece dominar de punta a cabo, a pesar de sus escasos 21 años.

Su desborde fue tal que logró incluirse en el quinteto ideal del torneo. “Eso me alegró mucho y lo veo como el resultado de un año de mucho trabajo, preparación, sacrificio. Siempre salgo a jugar lo mejor que pueda”.

El saldo sintetiza, además, el accionar de quien desde los nueve años agarró una pelota de baloncesto y decidió que sería ese el deporte de su vida, aunque a su edad es habitual la inclinación por otras disciplinas. Repartía sus horas de juego entre la cancha de las escuelas Serafín Sánchez y Roberto Quesada. Así le fue más fácil aprender “los fundamentos del baloncesto. Eso es clave para cuando ya entras a la EIDE, a donde no se va a aprender, sino a perfeccionar”.

Será por eso y por las habilidades que fue adquiriendo en el camino que su nombre se hizo habitual en cuanta competencia se realizaba durante su etapa escolar y juvenil. En esos años ganó varias medallas colectivas, incluida la de oro en el juvenil y en lo individual resultó máximo anotador, líder en asistencias, triples, tiros libres…

“Le debo mucho a Alexander Álvarez, él lo fue todo, en un año me sacaron de la EIDE por la reducción de plantilla, estaba en la calle y un día fui a jugar a la Yayabo y me dijo: ‘Te quedas conmigo, no sé qué voy a hacer, como si tengo que ir a buscarte todos los días a tu casa’. Imagínate a esa edad y en la calle uno no sabe lo que quiere, pero él hablaba bastante conmigo. Fue como un padre para todos nosotros, con él jugábamos mucho porque le gustaba competir”.

Su talento lo llevó dos veces a los torneos Convive, una suerte de tabloncillo de desarrollo para los mejores jugadores de Latinoamérica. Desde el 2016 entró a la preselección nacional como el más joven: “Eso me ha permitido jugar y entrenar hasta siete horas diarias”.

Y volvemos sobre la Liga Superior, donde tuvo partidos de ensueño como uno ante Villa Clara en el que anotó 33 puntos, con cinco triples y efectividad perfecta en la línea de libres al colar sus 12 intentos. “No elaboro las jugadas, ni las hago para complacer al público, solo trato de hacerlo lo mejor posible a fin de lograr puntos para el elenco.

“Por primera vez tuve la oportunidad de jugar con mi equipo, pues había estado en otras ligas como refuerzo de Ciego de Ávila, Villa Clara y Capitalinos. Creo que hicimos un buen papel, nadie contaba con nosotros, al ser la selección más joven de la competencia, pero estamos juntos desde niños y eso ayuda.

“También nos pusieron siete subseries fuera seguidas y eso no se puede hacer, al final nos cansamos, pero como capitán les decía que lo importante era ganar y ganar”.

No es consciente, sin embargo, del liderazgo que lleva dentro de su elenco, del cual es, además, la cabeza pensante. “Me gusta esa posición de base y me toca organizar, distribuir el partido, pero trato de no pensar en eso de líder, aunque sí hablo mucho con los muchachos y desde el banco también los animo, incluso la dirección no me exige, solo me pide que los ayude y trato de hacerlo bien. En el baloncesto si lo hiciste bien o mal tienes que dejarlo ahí y seguir adelante, por eso traté de pedirle a cada uno lo que podía hacer, todos éramos capitanes, así nos lo enseñó Michel, el director.

“Con Capitalinos intenté hacerlo lo mejor que pude, es un equipo con el que casi todo el mundo quiere jugar, traté de acoplarme a ellos y me recibieron muy bien, me dijeron que hiciera el juego mío y nos dieron un voto de confianza a Luis Castillo y a mí”.

Porque parece tener bien plantados sus pies sobre el tabloncillo, reconoce el valor de las contrataciones: “Eleva el nivel de muchos jugadores”, mas prefiere no mirarlas como si estuvieran ya al alcance de un tiro. “Soy muy joven y aún tengo que pulir cosas, ganar en complexión física y para todo eso tendré tiempo”.