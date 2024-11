Yoanki Mencía encestó por Cuba en Ventana Fiba (+fotos)

Ante Bahamas Mencía sumó ocho rebotes y promedió para 47.2 en tiros de campo. (Foto: Mónica Ramírez).

Solo escenificó un cambio de traje. Porque su juego en el habanero Coliseo de la Ciudad Deportiva fue casi el mismo que despliega hace dos temporadas en su club de la liga profesional española Casademont Zaragoza y el que protagonizó en Argentina por cinco años.

Cuba lo convocó para la ventana del Clasificatorio a la Fiba AmeriCup 2025 y ahí estuvo el espirituano Yoanki Mencía. Aunque no bastaron sus canastas para ganar dos veces, brilló sobre el tabloncillo en defensa de su selección nacional.

Jugó más de 70 minutos, sumados los dos partidos ante Bahamas y Puerto Rico y fue el jugador que más anotó por los anfitriones: un total de 33 puntos, 17 de ellos en la victoria ante Bahamas y en la que resultó el MPV del partido y16 en la derrota vs. Puerto Rico.

Hizo más. Ante Bahamas sumó ocho rebotes y promedió para 47.2 en tiros de campo, mientras que frente a Puerto Rico se llevó cuatro rebotes y encestó dos de tres de tiros de larga distancia.

Confirma a Escambray que se sintió “feliz de este regreso porque me entregué con todas mis energías por la victoria, al igual que mis compañeros. El equipo de Puerto Rico tiene un nivel alto, de hecho, estuvieron en los Juegos Olímpicos, pero fue en general un buen partido, muy cerrado (81-73), pese a que no se pudo ganar”.

No había estado en la primera de las ventanas, cuando Cuba le ganó un encuentro histórico a un elenco de Estados Unidos en febrero último, 53 años después del triunfo anterior; pero ahora no se quiso perder la oportunidad de defender los colores de su país. “Seguí aquel partido por la televisión y disfruté la victoria tanto como los muchachos que estuvieron en ese juego, en el que lamenté no poder participar”.

Pero ahora quiso aprovechar y, de paso, avivar las esperanzas clasificatorias de Cuba que, con dos triunfos y dos derrotas en el grupo D, aspira a un boleto al Fiba AmeriCup de Managua 2025. “Jugar por mi país, frente a tu público, es algo incomparable, espero estar en los próximos choques en Bahamas y Puerto Rico”.

Durante su presencia en La Habana se le vio en excelente forma, a pesar de que no ha parado de jugar en la liga española, en una temporada en la que ha podido salir más a la cancha luego de acumular pocos juegos en su primera incursión.

“Es una liga de altísima calidad y hay que trabajar duro para adaptarse y mantenerse porque, en general, el baloncesto de Europa y de España en particular es de lo mejor del mundo. Y es lo que estoy haciendo, aprovechando cada oportunidad que me dan, no paro de entrenar y de superarme”.