Trump vaticina posible nuevo encuentro con líder norcoreano

Trump calificó como “muy positiva” la carta enviada por Kim Jong Un. Foto: PL.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció haber recibido una nueva carta del máximo líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un, y dijo que ambos podrían tener otra reunión.

‘Realmente escribió una hermosa carta de tres páginas, es decir, de arriba abajo, una carta realmente hermosa. Tal vez publique los resultados de la carta, pero fue muy positiva’, manifestó el mandatario este viernes a periodistas.

‘Creo que tendremos otra reunión’, añadió el jefe de la Casa Blanca, quien se ha encontrado con el líder de la RPDC en tres ocasiones: en junio de 2018 en Singapur, en febrero pasado en Vietnam y en junio último en la zona desmilitarizada en la frontera entre las dos Coreas.

Los comentarios de Trump en esta jornada se producen después de que el pasado 2 de agosto el gobernante descartó que pruebas de misiles realizadas por Pyongyang violaran el acuerdo alcanzado por él y Kim.

Kim Jong Un y Corea del Norte probaron tres misiles de corto alcance en los últimos días. Estas pruebas no son una violación de nuestro acuerdo firmado en Singapur, escribió entones el presidente norteamericano.

Trump volvió a negar hoy que esas pruebas constituyan algún tipo de violación, señaló que fueron solo para misiles de corto alcance, e indicó que en la carta Kim dejó ver su desacuerdo con los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur.

No estaba contento con los juegos de guerra en el otro lado con Estados Unidos. Y como saben, nunca me han gustado tampoco. No me gusta pagar por ellos. Deberíamos recibir un reembolso, y se lo he dicho a Corea del Sur, sostuvo el mandatario.

La RPDC, país contra el cual la administración Trump mantiene severas sanciones a pesar del inicio del diálogo bilateral y las declaraciones del presidente norteamericano, ha reiterado que su programa nuclear tiene un carácter defensivo ante las amenazas de Estados Unidos y sus aliados. También este viernes Trump repitió su argumento de que países extranjeros se han aprovechado rutinariamente de Estados Unidos, incluidos sus aliados ‘en muchos casos más que nadie’.

Anteriormente, había dicho a periodistas que esperaba que Corea del Sur y Japón, que han estado envueltos en una disputa económica, ‘comiencen a llevarse bien’.

Se supone que son aliados, pero nos ponen en una posición muy difícil. Corea del Sur y Japón están luchando todo el tiempo, apuntó.

Hace dos días el jefe de la Casa Blanca aseguró que Corea del Sur acordó pagar más dinero a la nación norteamericana ‘para defenderse de Corea del Norte’, mientras Pyongyang denunciaba los nuevos ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington.