Abierto transporte nacional e interprovincial de pasajeros

En esta fase sólo se podrá viajar por Ómnibus Nacionales con reservaciones. (Foto: Radio Sancti Spíritus)

Entre las medidas instrumentadas en la segunda fase pos COVID-19, las que dio a conocer este lunes en la Revista Especial de Centrovisión José Lorenzo García, director provincial de Transporte en Sancti Spíritus, constituye una de las noticias más esperadas por la población espirituana: la reapertura de las rutas de transportación de pasajeros en los ómnibus interprovinciales y nacionales, esta última de forma parcial.

El directivo dijo que en esta fase ya funcionan al ciento por ciento las transportaciones urbanas de pasajeros y las intermunicipales, que habían comenzado en la primera fase y precisó que ahora la provincia tendrá activo el 91.3 por ciento de la capacidad total de los ómnibus destinados a este fin, con posibilidad de mover diariamente unas 263 000 personas, aunque aclaró que si bien los vehículos podrán ocupar la totalidad de los asientos el personal de pie no rebasará el 70 por ciento. Todas estas rutas urbanas y rurales concluirán el último viaje a las nueve de la noche.

Informó, asimismo, que durante la paralización del transporte público y durante toda la pandemia de la COVID-19, los colectivos laborales aprovecharon para darle mantenimiento al parque automotor y realizar mejoraras en las instalaciones; no obstante, en el territorio existe un grupo de vehículos que están paralizados por falta de baterías y neumáticos, por cuya razón no se encuentran aptos para la prestación de servicios.

Lorenzo García detalló que este miércoles comienzan los viajes diarios entre Sancti Spíritus y Santa Clara en los horarios de 5:00 am, y 2:00 pm; el miércoles también tiene su primera salida el ómnibus que cubre la ruta Sancti Spíritus-Camagüey y el jueves Sancti Spíritus-Santiago de Cuba, ambos de forma alterna cada dos días. Por su parte el ómnibus Sancti Spíritus-Cienfuegos viajará a la sureña provincia de forma alterna martes, jueves y sábados, con la primera salida este jueves. Por el momento no se reabrirán los viajes a La Habana y Matanzas, debido a que dichas provincias no coinciden con la segunda fase recuperativa en que se encuentra Sancti Spíritus, requisito establecido en el paquete de medidas orientado por el Ministerio de Transporte.

Adicionó el directivo que los viajes interprovinciales son sólo entre las cabeceras provinciales, esto significa que la ruta de Sancti Spíritus a Santa Clara no podrá recoger pasajeros en los puntos intermedios: Guayos, Cabaiguán y Placetas y que el ómnibus con destino a Santiago de Cuba tampoco será abordado por pasajeros en Jatibonico. En razón de ello, explicó Lorenzo García que por ahora solamente se podrán hacer reservaciones en las agencias que radican en la Terminal de Ómnibus Intermunicipales y en la Estación de Trenes de Sancti Spíritus, gestión que se puede hacer de forma presencial o mediante Transfermóvil. Puntualizó que en esta fase no funcionará la lista de espera, sólo se podrá viajar con reservaciones y tendrán acceso a la terminal únicamente las personas que tengan reservación.

En lo relativo al transporte de pasajeros por ferrocarriles se dio a conocer que comenzarán a funcionar esta semana los trenes que cubren los viajes Jarahueca-Perea; Casilda-Trinidad, Fomento-Sopimpa, Jatibonico-Jobo 5 y Zaza del Medio-Tunas de Zaza, no así el de Siguaney, que recientemente tuvo un accidente y no está disponible.

Tras reconocer a los colectivos laborales de Ómnibus Nacionales, Empresa Provincial de Transporte y Aeropuerto local que obtuvieron la condición de Vanguardia Nacional, en respuesta a interrogantes de la población, José Lorenzo García, sentenció que los ómnibus escolares y de otras unidades Empresariales de Base (UEB) del Ministerio de Transporte, aun cuando se encuentren prestando servicios de transportación de trabajadores de la Educación, de Salud u otras entidades, siempre que tengan capacidad disponible están obligados a recoger pasajeros y dijo que los ómnibus rurales e intermunicipales, cuando entran a la capital de la provincia, solamente podrán cobrar 20 centavos a los pasajeros que los aborden en la ciudad. Sólo cobran un peso –precisó- los taxibus.

Especificó el Director Provincial de Transporte en Sancti Spíritus que en esta segunda fase recuperativa es de obligatorio cumplimiento aún, la desinfección de los ómnibus diariamente, así como el uso del nasobuco y el lavado de las manos tanto por los pasajeros como los transportistas y concretó que las medidas implementadas para el transporte público de pasajeros son válidas también para el sector privado que presta estos servicios.