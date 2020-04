Consumo eléctrico: el verano de agosto llega en abril

El gasto doméstico representa más del 60 por ciento de la energía que consume el territorio. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Dice Yeilena Martín Cañizares que baja tres veces al día las escaleras de su casa y entra a la de sus padres con el propósito exclusivo de apagar las luces y cuanto equipo encuentre encendido por gusto.

Incluso, mi amiga psicóloga procuró que su mamá escuchara nuestra conversación acerca de la urgencia de ahorrar electricidad en todas las viviendas con tal de que mi estimada Juana también comprenda que no se trata de una matraca de su hija, allí muy cerca de la calle Rosario, de Sancti Spíritus.

Yeilena sabe que el derroche eléctrico pudiera desequilibrar sus ingresos monetarios en un abril atípico dedicado a cuidar a su pequeña Geily, en aras de protegerla de la COVID- 19; la joven sabe también que es mejor apagar de día para poder encender los ventiladores en estas noches de calor exasperante; ella confía además en el poder transformador del accionar colectivo, una virtud en potencia que en Cuba se ha hecho sentir a lo largo de 60 años.

Si a alguien le quedaban dudas de incredulidad, por no decir de ignorancia, acerca de la demanda voraz del sector residencial sobre la energía asignada a la provincia de Sancti Spíritus, el aislamiento social a que nos ha obligado el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 refuerza lo que se ha repetido en los medios de prensa provinciales: el gasto doméstico representa más del 60 por ciento de la energía que consume el territorio, a diferencia de otras regiones del país donde el sector estatal se caracteriza por un grado mayor de industrialización.

Varias de las medidas aplicadas durante la coyuntura energética sobrellevada en septiembre pasado persisten y persistirán en empresas e instituciones como antídoto que influye en las curvas de consumo del territorio, porque no son suficientes las inspecciones de la Oficina Nacional para el Control y Uso Racional de la Energía, las campañas de comunicación radiales y televisivas, los programas del Ministerio de Educación, los 23 700 pioneros inmersos en las patrullas clic, entre otras iniciativas enfocadas a disminuir el gasto de electricidad en las residencias.

Si Andrés Delgado, maestro panadero, asegura que ni él ni sus compañeros de El Capuchino tuvieron inconveniente en dar el paso al frente y transformar sus horarios para darle el servicio al pueblo, porque están conscientes de lo que está pasando en el país, entonces debemos apoyar el esfuerzo de quienes hornean el dulce nuestro de cada día, por solo poner un ejemplo de las medidas vigentes.

Cuando se trata de quemar combustible extra para generar electricidad, están en juego miles de dólares, lo cual significa también arriesgar la estabilidad de otros recursos básicos destinados a la población, máxime en una economía desgastada como la nuestra, principalmente, a causa el bloqueo económico y financiero con sello impuesto por Estados Unidos.

La suspensión del curso escolar y la permanencia de miles de espirituanos en sus hogares para evitar la propagación de la pandemia que ha trastornado la rutina del mundo dieron al traste con las cifras que ya venían torcidas desde marzo: durante ese mes el plan de consumo correspondiente al horario pico del mediodía no pudo cumplirse ni un solo día, y en el nocturno apenas se logró el ajuste en 20 jornadas, según datos ofrecidos por la Empresa Eléctrica Provincial.

Las alarmas se han activado en abril y apenas entramos en la segunda quincena, pues durante agosto del 2019 el promedio diario en el consumo de la provincia fue de alrededor de 2 152 megawatts/ hora (MWh); es decir, que en comparación con aquel período, actualmente se registra un comportamiento superior en 50 MWh, lo que representa que diariamente se tengan que emplear más de 11 toneladas de combustible adicional para satisfacer el consumo de la provincia, con un gasto equivalente a 7 845 pesos.

Lo ha reclamado a Escambray Camilo Pérez Pérez, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial, que “la población tiene que crear el hábito de la autolectura. La provincia está sobregirada, estamos consumiendo combustible que no está destinado a la generación y que es necesario usar para las actividades de la vida económica”.

En estos meses difíciles de aislamiento urge la organización al interior de las viviendas, sobre todo en los horarios pico: si enciendo la hornilla, apago el televisor; basta con la voluntad para revertir el jaque energético, que nos afecta a todos por igual, como el mismísimo apagón del que no queremos oír hablar. Nadie empeña lo que no tiene, nadie compra más de lo que puede; entonces, ¿por qué no dejar para mañana la energía que derrochamos hoy?

Ni extremismo, ni capricho, ni moda, el ahorro energético tampoco pasa por paternalismos, lo supe de boca de Yeilena y también de Laudi Ruiz, que le apaga el ventilador a su único hijo, un adolescente cariñoso que se queja del calor, pero su mamá considera que al menos durante el día la casa es bastante fresca.