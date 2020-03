Boxeo de lujo en Serie Nacional de Boxeo por Equipos

Sancti Spíritus presentó a siete inscriptos en la preselección nacional.

Lo que más dejó sobre el cuadrilátero la versión de la zona central de la Serie Nacional de Boxeo por Equipos fue la confirmación de la rivalidad establecida de un tiempo acá entre Sancti Spíritus y Camagüey.

Por eso no extraña que, aún sin terminar este sábado el calendario regular del evento, sean estos dos los elencos clasificados para la final prevista para mayo.

Mas, lo que pasó en la espirituana Sala Yara no es fruto del azar. Hace solo unos meses, estas dos selecciones fueron el 1-2 del país en el Campeonato Nacional Playa Girón y si Camagüey se ratificó como la principal potencia de la nación en la disciplina, Sancti Spíritus mostró su ascenso con un subcampeonato inédito en una isla donde los púgiles, al igual que los peloteros, se dan como la hierba.

Esa rivalidad quedó evidenciada sobre el ring, la jornada en que ambos se midieron en un cartel que marcó empate a cinco triunfos por bando y por estrecho margen de puntuación 35-33 a favor de los agramontinos.

Y si los locales no se llevaron la victoria particular fue, en parte, porque no tienen representante en los 49 kilogramos por lo que no lograron ningún punto, y también por alguna que otra controvertida decisión en pleitos donde los yayaberos parecieron triunfar, como en el caso de Alex Michel Pérez, en los 75 kilogramos.

Para Alberto Puig, comisionado nacional de la disciplina, lo que ocurrió acá tiene un fundamento lógico: “Vimos un cartel espectacular, fuera de serie, son las dos provincias con mayor cantidad de atletas en el equipo nacional o la preselección, por tanto el refuerzo que les llega de allí es muy fuerte. Camagüey ha sido el líder en el Playa Girón y la Serie Nacional por la cantidad de figuras que tiene en el primer equipo, pero Sancti Spíritus va para arriba, el resultado del pasado año estuvo fuera de todo pronóstico; tienen un trabajo muy serio”.

Y es verdad. Además de presentar a siete inscriptos en la preselección nacional, Sancti Spíritus se dio el lujo de alternar en una misma división (la de 52) a dos hombres de esa avanzada, uno de ellos con jerarquía internacional como el campeón mundial y bronce olímpico Yosbany Veitía, un boxeador que vive otra vez un recomienzo, tras ser excluido de la posibilidad de asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Quiero aclarar que no se pueden asociar los malos resultados en los Juegos Panamericanos y los pésimos en el Mundial reciente con la decisión de que no integre hoy el equipo nacional, sino porque ha cometido una indisciplina muy grave, pues dejó de ir a los entrenamientos en cuatro sesiones seguidas. Si está hoy en el equipo es por su calidad, no solo como atleta, sino como alumno modesto, sencillo, de carácter afable. La medida de sacarlo como atleta estratégico le ha servicio mucho a él y al boxeo cubano. Lo ha asimilado, aquí mismo hizo bien el pesaje y en el próximo ciclo olímpico pienso que Veitía otra vez será la principal figura que representará a nuestro país en los 52 kilogramos”.

Este sábado concluye el evento con los pleitos entre espirituanos y villaclareños, y camagüeyanos y avileños.

“Se ha visto una superioridad en la preparación de las provincias; con excepción de Ciego de Ávila, las cuatro restantes vinieron con muy buen equipo, también se ve una buena disciplina y una buena preparación de los entrenadores. La provincia se ha esmerado en la organización, lo han hecho con exquisitez y toda la logística de un evento de categoría nacional y han tenido un buen apoyo del público”.

De parte de la familia hay que remarcar la seriedad en defender este torneo, aunque fuese con calendario recortado a una vuelta a raíz de las restricciones que vive el país y pese a recibir la noticia de la suspensión del preolímpico de las Américas.

“No se ha suspendido, se decidió no efectuarlo en este momento en Buenos Aires por las autoridades del municipio por el incremento del coronavirus en el área y la propia Argentina. El COI con la comisión creada al efecto evalúa cuál será la solución del problema, creo que se evalúe otra sede o se corra un poquito, el evento final para los que no hayan clasificado será en mayo, en Francia, por lo que correr mucho la fecha del de América puede afectar cuando ya solo falta el de Europa. Esto se complica para los Juegos Olímpicos porque se acorta el tiempo”.