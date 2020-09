Caso Sobornos es un montaje, insiste Rafael Correa

Correa: Puede haber jueces honestos, pero en las circunstancias actuales de Ecuador se necesitan jueces heroicos. (Foto: PL)

A pocas horas de conocer el veredicto en el recurso de casación del Caso Sobornos, el expresidente de Ecuador Rafael Correa recalcó este 7 de septiembre que la causa es un montaje y fraude procesal.

En entrevista con Radio Majestad, el exmandatario señaló varias incongruencias e irregularidades durante el proceso, en el cual lo condenaron a ocho años de prisión por cohecho agravado.



Al respecto, precisó que lo condenan por supuesto influjo psíquico y cognitivo, así como por control de la voluntad de otros, lo cual, afirmó: ‘es un absurdo total’.



Tras insistir en que no existen pruebas en su contra, advirtió que durante esta jornada no espera nada de la justicia ecuatoriana y añadió: ‘puede haber jueces honestos, pero en las circunstancias actuales de Ecuador se necesitan jueces heroicos’.



Asimismo, agregó que de tan burdo, el caso es insostenible y las autoridades solo buscan ganar tiempo y evitar su participación en las próximas elecciones generales de 2021, a las cuales se presenta como precandidato a vicepresidente del país, en binomio de la Revolución Ciudadana y la Coalición Unión por la Esperanza, con Andrés Arauz como opción a dignatario.



Sobre el tema electoral, señaló que ciertamente, si el veredicto es en su contra y la de los otros 15 procesados, quienes solicitaron la casación, quedará vetado de participar en las justas, por lo cual la fuerza política deberá decidir un sustituto para ocupar la precandidatura vicepresidencial.



No obstante, aclaró que su movimiento político está preparado para ganar los sufragios de febrero 2021, con o sin él como candidato, incluso con obstáculos como el Consejo Nacional Electoral en su contra.



El Caso Sobornos pretende condenar a Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, funcionarios del gobierno del exmandatario y varios empresarios, por un supuesto esquema de entrega de fondos para financiar actividades proselitistas del oficialista Movimiento Alianza PAIS en el período 2012-2016.



Los encausados y sus defensas rechazan la acusación y en cambio, afirman que el proceso ha sido forjado, no hay elementos probatorios del delito de cohecho y denuncian persecución política.