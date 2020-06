Cepa de SARS-CoV-2 procedente de Europa causó brote en Beijing

Resultados preliminares de la secuencia genética revelaron una versión antigua del virus que circula actualmente en aquel continente. (Foto: PL)

China reiteró este 19 de junio que el brote de Covid-19 surgido en un mercado mayorista de alimentos de Beijing y responsable de al menos 183 enfermos, lo produjo una cepa del coronavirus SARS-CoV-2 proveniente de Europa.

Según explicó en un comunicado Zhang Yong, del Centro nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), resultados preliminares de la secuencia genética revelaron una versión antigua del virus que circula actualmente en aquel continente.



Pero mencionó la necesidad de recopilar más datos y completar cálculos con modelos matemáticos antes de conformar una conclusión definitiva, pues el estudio sugirió que el patógeno existía desde hace tiempo en el mercado Xinfadi, debido a la gran cantidad de muestras positivas.



Zhang citó entre las posibles vías de transmisión que el SARS-CoV-2 permaneció en alimentos congelados y no mutó por la cadena de refrigeración desde la partida de los productos en el exterior hasta la llegada a China.



Otra tesis manejada es que subsistió en entornos oscuros, húmedos y sin la desinfección y esterilización adecuada, antes exponerse a la población.



‘En resumen, lo que vimos es que este virus es cercano al virus antiguo de Europa’, acotó Zhang.



La prensa local reportó que China compartió estas informaciones con la Organización Mundial de la Salud.



De acuerdo con el CDC, el brote actual en Beijing está controlado, tuvo su pico el sábado anterior y el aumento de casos en los próximos días será de personas ya contagiadas que mostrarán síntomas, pero no habrá nuevas infecciones.



Anunció investigaciones profundas porque se encontró al SARS-CoV-2 en los puestos de mariscos del mercado mayorista de Xinfadi y lo mismo sucedió en el Huanan de Wuhan, donde apareció por primera vez a finales de 2019.



Expertos llaman la atención sobre la posibilidad de que el entorno húmedo y frío necesario para conservar esos productos sea la clave en el surgimiento del coronavirus, y no animales salvajes como se pensaba hasta ahora.



De hecho, hay más enfermos entre los vendedores de mariscos del Xinfadi que los de otras carnes y el caso registrado en la vecina municipalidad de Tianjin también es de un trabajador de un hotel que limpió depósitos de esos alimentos congelados.



Sin quedar bajo una cuarentena rígida, Beijing implantó restricciones de movimiento en las zonas más afectadas, realiza pruebas masivas de salud, cerró sitios públicos y escuelas, limitó a 30 por ciento las visitas en algunos lugares aun abiertos e inspecciona todos los alimentos.



Según la Comisión Nacional de la Salud, China ahora tiene al menos cuatro mil 634 muertos, 110 pacientes asintomáticos y 84 mil 940 confirmados, de ellos mil 864 son mayormente compatriotas retornados desde el exterior.