Colas sintomáticas (+ilustraciones)

Ilustración: Osval

Las colas, ese engendro cubano que se instaló con fuerza de pandemia en nuestra cotidianidad desde los inicios del período especial, han sido la constante en estos tiempos de la COVID-19.

Por su capacidad de volatilizar el virus dada la cantidad de personas que llama, resultan peligrosas. Por lo ilustrativo de lo que sustentan, son necesarias y, aunque parezca paradójico, sintomáticas. Y voy a marcar “el último” en esta modalidad. Sí, porque en los tiempos que corren es bueno que existan colas. Y explico rápido antes de ganarme una gritería de esas que, lastimosamente, las afean.

Cuando usted ve un mercado, una tienda o un simple punto “poblado” de personas, la señal es evidente: algo hay. Y eso es bueno en tiempos en que el país ha debido hacer malabares para traer hasta esta isla parte de lo que nos hace falta. Por eso cuando la quietud reina en los comercios es señal de que los estantes están vacíos o, al menos, no tienen lo que se busca. Y eso es menos saludable que las colas.

Lo ideal sería la aspiración de Omaida Broche, una cliente que ha vivido de cola en cola en esta pandemia y se secaba el sudor a chorros en las afueras de Zona +, mientras aspiraba a un paquete de detergente, casi a un kilómetro de la puerta principal: “¿Por qué no lo venden todo junto: el pollo, el aceite, el jabón, el detergente, el yogur, así haríamos una sola cola y ya. ¿O por qué no ponen lo de la shopping por libreta?”, se preguntaba ella.

Pero esta nación, bloqueada hasta los huesos, con y sin coronavirus, no vive hace rato ese escenario ideal y demorará en tenerlo, si nos atenemos a las vueltas de rosca que el imperio aplica casi a diario. Lo que prima hoy es que el país reparte de poquito en poquito lo que puede producir aquí o comprar en el exterior —que es lo menos—, igual de buchito en buchito, de barco en barco, mucho más ahora cuando se ha contraído el mercado mundial y la economía también.

El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, explicó hace rato en la Mesa Redonda que “nosotros no hemos dejado de estar en medio de esta situación asediados y bloqueados, y que, por lo tanto, nuestros problemas financieros también se han recrudecido”.

Y abundó: “Hay un grupo de productos que nosotros podemos vender de manera controlada o de manera regulada, pero hay otros que no alcanzan (…), aquí hay productos que nosotros no los tenemos en esa existencia; por lo tanto, no los podemos vender de esa manera que las gentes están pidiendo, sencillamente porque no existen las cantidades necesarias y, por otra parte, no podemos abandonar la venta de esos productos en un grupo de comercios”.

Por eso las colas van a seguir —y ojalá sigan— como indicio de lo que hay, aunque no alcance. Lo que hay es que diferenciarlas de los molotes o aglomeraciones, bullangueros, insurrectos, indisciplinados. De lo que se trata es de curarlas y hacerlas a la manera en que nos pide todos los días el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez: “En las colas que se hagan hay que mantener la distancia necesaria, un buen comportamiento y una buena disciplina, y eso es responsabilidad, en primer lugar, de las personas que dirigen y trabajan en estos mercados y también de la colaboración que le hemos pedido a la Policía Nacional Revolucionaria y a las organizaciones de masas en la comunidad”.

O intentemos hacerlo con las acepciones del Breve Diccionario de la Lengua Española, que las considera como “conjunto de personas, situadas una detrás de otra, que esperan su turno”, con el añadido del metro y algo que exige la prevención de la COVID-19.

Algunos síntomas requieren “aislamiento” ya que se han irrigado mucho más en tiempo de coronavirus en que ha crecido esta variante cubana de compras, en parte también porque muchos de los que debían estar en sus hogares por restricción laboral, ya sea por teletrabajo, trabajo a distancia, reubicación, licencias, más que el repetido “Quédate en casa”, se suman al slogan de “Vamos pa la cola”.

Claro que, como suele suceder en tiempos de crisis, la escasez genera ansiedad, incertidumbre y colas, muchas colas para comprar desde un paquete de pollo hasta uno de sal o un Chupa Chups, mas entre los “contactos” añadidos debíamos atender ese ímpetu irrefrenable de “colear”, aun sin saber qué van a vender, aunque es verdad que como esa información solo está disponible a viva voz, hay que marcar y después averiguar. Aquí se inscriben los que marcan para los 15 o 20 que llegan después y se cuelan, siempre con las reglas que también admite el Diccionario: “Hacer pasar a alguien con disimulo o a escondidas a donde no debía o no se le esperaba”.

Pero lo que más las contamina es la proliferación de los coleros, esos que tienen un entrenamiento pre-COVID y lo mismo pernoctan en ellas evadiendo el control policial que acaparan y luego revenden hasta cinco y seis veces por encima de su precio real. Los hay…y las hay que repiten y repiten —hasta con la complicidad del nasobuco— en una misma cola o en varias de diferentes comercios en una táctica donde, con pandemia y sin ella, quienes trabajan o son vulnerables, llevan las de perder.

Vuelvo a los síntomas “buenos” de las colas, de las que Cuba, aunque quiera, no puede prescindir porque hay algunas que son “por libreta diaria”, como la del pan o la leche para quien le toca. Y hablamos de las reales, porque de las virtuales conversaremos después…

No deben asustar las colas enormes que se estiran por calles y calles y casi por kilómetros. Cuando están así es porque, por lo general, cumplen el distanciamiento físico con el metro y algo de separación, no sin regaños y más regaños de las fuerzas del orden, las cuales tienen una misión complicada: hacer colas “buenas” donde antes hubo tumultos que se prendieron de nuestra rutina nacional con la misma capacidad contagiosa del virus. Por eso no entiendo a quienes desde las redes se asombran y cuelgan como la gran noticia una cola grande en Cuba, aunque estos igual la emprenden cuando los anaqueles están vacíos.

Ya que tendremos que vivir entre ellas y evitar que “marque” la COVID-19, será mejor fomentar una cultura para las colas y verles su lado bueno, cuando lo tengan.