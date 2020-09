Comienzo lectivo sin estrenos, pero de victoria (+fotos)

Este septiembre muestra un rostro diferente, pero significa una victoria cubana sobre la COVID-19. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Nadie imagina cuántas emociones pueden esconderse detrás de un nasobuco, si quien lo lleva es un escolar uniformado en este primer día de septiembre. Tras cinco meses de ausencia a clases, porque así lo impuso el coronavirus que tiene de rodillas al mundo desde el inicio mismo del corriente año, los colores de sayas, blusas y pantalones de uniformes, y los de las pañoletas anudadas al cuello vuelven a inundar nuestras calles.

Verse de nuevo, contarse mil historias, jugar a la hora del recreo, guiñarle a la amiguita o echar un papel estrujado en el bolsillo del amiguito sin que él lo note son parte de los anhelos que han estado pospuestos por tanto y tanto tiempo. Y ver a la maestra o al maestro, por más que canse a veces escucharle hablar de ecuaciones, sintagmas, leyes físicas o evolución de especies, según el grado y la asignatura de que se trate.

Pero quizás no todos los deseos puedan cumplirse, porque se trata de un comienzo diferente; uno que por primera vez en la historia de la Cuba revolucionaria no implica estreno, sino prolongación de lo que en marzo quedó paralizado como en un cuento de hadas, como en un “veremos”, que finalmente se deja atrás este martes lleno de esperanza.

Esta vez con mascarillas y otras medidas sanitarias adicionales, pero los niños no dejaron de ser puntuales en el reinicio del curso 2019-2020. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Ahora los discípulos están mucho más separados que antes, y los recreos son escalonados, como los almuerzos; y hay grupos o grados en locales distintos a los que antes ocupaban, porque es preciso guardar un distanciamiento físico que impida al virus, si es que llegara a circular, alcanzar las “ventanas” por donde penetra al organismo.

En las casi 460 instituciones escolares espirituanas que reciben a más de 68 000 estudiantes de la provincia, ellos apenas perciben sus sonrisas y, más que con las manos, se saludan con los ojos. A la entrada del centro, trabajadores de la Educación garantizan el cumplimiento de estrictas medidas de higiene, que van desde la desinfección de las suelas de los zapatos hasta la solución de hipoclorito en las manos de los adultos, porque para los niños hay agua jabonosa.

Este primero de septiembre Alejandro Manuel me confesó, camino a la escuela, que extrañaba escribir; me deseó buen día y me aclaró, ya desde lejos, que su apellido Cáceres se escribe con c. Raisely, quien fue a la escuela acompañada por su madre y por la hermanita que le nació durante la pandemia, reveló sus ansias de estudiar, y Kriz, quien cursa prescolar, entró al recinto con sus útiles escolares, la merienda y varios nasobucos, más una loción desinfectante que su madre le colocó en el bolso.

Ahora más distantes unos de otros, debido a que las circunstancias obligan, los alumnos retoman el curso que se quedó trunco a finales de marzo pasado. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Mañana de adioses desde la puerta, porque la precaución obliga a que los padres no entren a la escuela. Mañana de algunos ojos empañados, de tejidos sobre el rostro que dificultan la comunicación verbal. Mañana de victorias porque, a pesar de lo convulso de los tiempos que corren, la escuela, los libros y los maestros están ahí, para que ellos, la esperanza y futuro de esta sociedad se nutran de nuevos saberes bajo la protectora mirada de toda la nación.