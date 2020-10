COVID-19 en Cuba: Sancti Spíritus sigue en alza (+infografía y casos confirmados)

Aún restan más de 1 000 muestras de PCR pendientes a análisis en los laboratorios de referencia. (Foto: Yoan Pérez/ Escambray)

Aunque un día sí y otro no han bajado las cifras de contagios, al menos en algunas jornadas ya no son de dos dígitos, Sancti Spíritus aún sigue con tendencia al alza; en especial, el municipio cabecera que en la última quincena no ha dejado de confirmar personas positivas a la COVID-19, por lo general, en todas sus áreas de salud.

Con los siete nuevos casos que se reportan al cierre de este jueves —cinco de Sancti Spíritus y dos de Cabaiguán—, la provincia llega a los 343 espirituanos contagiados luego del 8 de septiembre, dato que casi logra quintuplicar los enfermos reportados durante la primera oleada del nuevo coronavirus aquí.

Pero el rebrote ha rebotado todos los números habidos y por haber, tanto que la capital provincial ya acumula 219 pacientes —en el brote solo llegó a 13— y Cabaiguán ha ido despegando hasta sumar ahora 16 —pese a que no logra superar, por suerte, los 36 de la etapa precedente—. Ambos municipios convergen en un punto: ayer y hoy son los únicos que han confirmado nuevos casos en toda la provincia.

El doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, informaba que algo viene a ser sintomático: la mayoría de los diagnosticados hoy son contactos de casos confirmados (6) —como ha sucedido en la mayoría de los notificados con el SARS-CoV-2— y en uno, residente en el área Sur de la ciudad espirituana, no se precisa aún la fuente de infección.

“Todos pertenecen a los controles de focos activos en la provincia —dijo Rivera Abella— como es el caso de los dos de Cabaiguán, dos de Sancti Spíritus se relacionan con el foco del área Sur y otros dos con el de las Comunicaciones; en el caso de la ciudadana que no se precisa la fuente de infección procede del área Sur que es una zona de riesgo, pero aún no se le ha podido establecer un nexo epidemiológico”.

Los peligros están al acecho, se sabe; sobre todo, porque en la cabecera provincial hoy se encuentran activos tres de los cuatro eventos de trasmisión local existentes en la provincia y una docena de controles de focos: el del Gobierno Municipal (ha generado 10 casos), la tienda El Perla (14), Los Olivos (12), Los Olivos-Medicamentos (Dirección Provincial de Salud: 10), Centro Sicopedagógico (5), Comunicaciones (17), Kilo 12 (8), Reparto Román (6), Avenida 26 de Julio (6), Chambelón (8), Sobral (4) y Avenida Soviética (3).

Mas, los otros territorios no están exentos: tres controles de focos están abiertos en Cabaiguán, uno en Yaguajay y uno en Fomento con la salvedad que los sucesos de este tipo correspondientes a los dos últimos municipios mencionados —según el director provincial de Salud— muestran una tendencia a la disminución.

Lo contrario sucede con el evento del área Sur y el control de foco de las Comunicaciones, los dos sucesos que en la actualidad —al decir del propio doctor— son los que están generando las mayores cifras de contagios, comportamiento que podría continuar en las próximas jornadas.

Y tampoco se puede desestimar un dato de extrema relevancia: en los ocho municipios de la provincia hay pacientes positivos a la COVID-19, contactos aislados, áreas en restricción, posibilidad de trasmisión…

Sancti Spíritus continúa reportando al cierre de ayer una paciente de 86 años de edad en estado crítico. En estado grave se reportan un ciudadano de 44 años y otro de 78 años de edad, de la cabecera provincial y Trinidad, respectivamente. Aunque disminuyan un poco las cifras en una jornada, tal descenso no cambia un hecho: la provincia es uno de los territorios más complicados del país en el rebrote.

Como si no bastara aún restan más de 1 000 muestras de PCR pendientes a análisis en los laboratorios de referencia, aún las personas se cuelgan como collar el nasobuco en el cuello, aún se dejan de declarar contactos, aún se viola lo establecido en algunos lugares y ante tanta irresponsabilidad la curva, inevitablemente, sigue elevándose y elevándose.

Casos confirmados

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Reside en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 23 contactos.

Ciudadana cubana de 64 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 28 contactos.

Ciudadano cubano de 45 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 13 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia Sancti Spíritus. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 13 contactos.

Ciudadana cubana de 7 años de edad. Reside en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 25 contactos.

Ciudadano cubano de 18 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 15 contactos.

Ciudadano cubano de 14 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 8 contactos.

Paciente crítico

Ciudadana cubana de 86 años de edad. Procede del municipio y provincia Sancti Spíritus. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica, Epilepsia y Demencia Senil. Se encuentra en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ecocardiograma. Fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuida, mala contractilidad global y dilatación de cavidades cardiacas Gasometría con alcalosis metabólica ligera. Rx tórax. Sin cambios. Infiltrado intersticial bilateral. Reportada de crítica estable.

Pacientes graves

Ciudadana cubana de 44 años de edad. Procede del municipio y provincia Sancti Spíritus. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Epilepsia sin tratamiento. Se encuentra con tos seca esporádica, hemodinámicamente estable. Rx tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales con tendencia a la consolidación principalmente en hemitórax izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Procede del municipio Trinidad, provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica e Hiperplasia Prostática. Se encuentra hemodinámicamente estable. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rx tórax. Infiltrado intersticio alveolar en ambos campos pulmonares, área de condensación inflamatoria hacia la base pulmonar derecha. Reportado de grave.