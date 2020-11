COVID-19 en Sancti Spíritus: Cuatro casos confirmados y un fallecido (+infografía y relación de pacientes)

Los espirituanos estamos llamados a intensificar las medidas establecidas para esta etapa frente a la COVID-19. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Otro día con menos casos: cuatro personas diagnostica hoy la provincia como positivas a la COVID-19 y la cifra pudiera representar, verdaderamente, una nimiedad si no fuera porque tal dato ha impulsado la curva de contagios hasta sumar 438 espirituanos confirmados y ratificar que el escenario epidemiológico de la isla se sigue dirimiendo entre Pinar del Río —23 casos hoy— y Sancti Spíritus, únicas provincias que en la jornada reportan pacientes autóctonos.

Por lo menos en esta central provincia, que por suerte guarda diferencias abismales con la actual trasmisión exponencial de los pinareños, una tríada de territorios continúa complicando su panorama municipal y provincial: Trinidad —al cierre de la jornada precedente suma dos nuevos casos—, Sancti Spíritus (uno) y Cabaiguán (uno).

Y tales lugares son, además, donde hoy se mantienen abiertos dos eventos de trasmisión local —es el caso del territorio cabecera, donde ayer se cerró el suceso de este tipo relacionado con la Dirección Municipal de Salud y se mantiene un par— y la mayoría de los 16 controles de focos activos que hoy existen en la provincia.

En la emisora provincial Radio Sancti Spíritus el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, aclaraba: “Todos fueron contactos de casos confirmados: uno de Sancti Spíritus correspondiente el área Norte; dos de Trinidad pertenecientes al Policlínico 2 y a Caracusey, es de destacar que este último de Caracusey, de La Paloma, no tiene relación allí en este lugar sino que geográficamente pertenece a este policlínico de Caracusey y es contacto de un positivo perteneciente a un control de foco del municipio de Sancti Spíritus; y uno de Cabaiguán, de la localidad de Guayos, del control de foco de Elcires Pérez”.

Si los cuatro confirmados pudieran relajar tensiones, lo más lamentable de los guarismos del día de ayer es el deceso del paciente espirituano de 89 años de edad, quien permaneció varios días en la Terapia Intensiva del Hospital Militar de Villa Clara reportado en estado crítico. De tal modo se especifica en el parte oficial del Ministerio de Salud Pública: “El día 5 de noviembre presenta hipotensión arterial, que no responde a la administración de volumen y aminas, sudoración intensa, cianosis generalizada, hace parada cardiaca en asistolia. Son realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas y fallece”. Con tal deceso Sancti Spíritus acumula cuatro de los 130 fallecidos que ya lamenta el país.

En la espiral espirituana han descendido algunos números: tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días de 23.8 por 100 000 habitantes; menor por ciento de positividad —en 477 muestras analizadas cuatro resultaron positivas—; menos personas en aislamiento: 183 sospechosos y 622 contactos. En cambio, lo que sigue costando aplanarse, como la curva misma, son los exámenes de PCR pendientes a analizar: 724, del mismo modo que cuesta lograr con tantas acciones tomadas un control definitivo de la pandemia.

En esta recta que estamos pisando en los últimos días —y que no está exenta de ondulaciones— habrá que andar con pie de plomo, como dicen en las calles que también siguen llenándose de gente, porque para no continuar tropezando será preciso no dar un paso más en falso.

Casos confirmados

Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio Trinidad, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 42 años de edad, residente en el municipio Trinidad, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Pacientes en estado crítico: