Curso escolar bajo estrictas medidas sanitarias en Sancti Spíritus

En cada institución espirituana se extreman las medidas, entre ellas el uso obligatorio del nasobuco. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Garantizar la seguridad de estudiantes y profesores constituye prioridad en los centros educacionales de la provincia, donde, a pesar de la compleja situación sanitaria prosigue el curso escolar 2019-2020, excepto en el municipio de Jatibonico y en un politécnico de Trinidad.

Andrei Armas Bravo, director provincial de Educación, informó a Escambray que se han suspendido las clases en los 53 centros de ese territorio (menos en el círculo infantil Isidro Piñeiro); así como en el Instituto Politécnico de Economía trinitario José Mendoza, teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica presentada en esos territorios.

Por decisión del Consejo de Defensa Provincial, se pospuso la salida de pase (que correspondía al viernes 18 de septiembre) de los 27 centros internos de Sancti Spíritus. Para los alumnos seminternos que estudian en los mismos se mantiene también la docencia.

A todos se les aplican ya las evaluaciones previstas como parte del cierre académico; siempre que estén en óptimas condiciones para realizarlas, aseguró Armas Bravo.

Por su parte, a la EIDE Lino Salabarría Pupo solo acuden 14 estudiantes seminternos de duodécimo grado, quienes bajo estrictas medidas higiénicas continúan con la preparación para los venideros exámenes de ingreso a la Educación Superior. El resto ya retornó a sus hogares.

Royma Figueredo Toledano, director general de la institución, refirió que la estrategia de trabajo diseñada en los últimos días ha posibilitado alternar los profesores de forma tal que no detengan su preparación metodológica y se evite la aglomeración de personas.

Dado el incremento de casos positivos a la COVID-19 en el territorio, el Consejo de Defensa Provincial acordó no reiniciar las actividades docentes presenciales en la Universidad de Sancti Spíritus como estaba previsto a partir del 28 de septiembre. No obstante, se mantienen las tareas correspondientes a la culminación de estudios, porque esto no presupone concentración de personas.

La doctora Idania Pérez Lugo, decana de la Facultad de Ciencias Médicas Faustino Pérez, explicó que desde el 15 de septiembre se vincularon al trabajo comunitario integrado los estudiantes de todas las carreras, excepto los años terminales.

Estos alumnos están inmersos en el pesquisaje activo de personas en cada uno de los territorios de residencia, al tiempo que mantienen el estudio a distancia y adelantan asignaturas que no forman parte del currículo básico.

Sin embargo, los años terminales de todas las carreras sí continúan de forma presencial la docencia en la sede central y en los cuatro escenarios docentes municipales.

En cada institución espirituana se extreman las medidas, entre ellas el uso obligatorio del nasobuco, el lavado frecuente de las manos, la limpieza de áreas y superficies con hipoclorito de sodio y la prohibición del acceso de personal ajeno a los centros educacionales.