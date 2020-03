Equipo Cuba Sub 23: el aliento de la plata

La tropa del espirituano Eriel Sánchez, además de ganar la plata, logró la clasificación al Campeonato Mundial de la categoría por primera vez. (Foto: Martina)

Porque hace tanto rato Cuba no subía al podio de ningún evento beisbolero internacional o porque lo ha hecho rara vez en alguna categoría, la medalla de plata que acaba de lograr el equipo que asistió al Panamericano sub 23 tiene un sabor distinto y un color parecido al oro.

Me atrevería a decir más. Aunque tampoco es para lanzar velas al viento por algunas preocupaciones que dejó el evento, al menos esta vez la derrota en la final no trajo los traumas de otras veces, quizás porque la fuerza de la costumbre de tantos fracasos anteriores nos ha hecho que pongamos, poco a poco, los pies sobre la terrenal del escenario beisbolero actual.

El resultado se sopesa mejor porque el antecedente más cercano en esa categoría fue aquel fiasco hecatómbico del equipo del año 2017, dirigido por Ariel Pestano, que no ganó ningún partido en un torneo similar

De momento, lo más importante es que ahora, por encima de la medalla que de todas maneras oxigena a la familia del béisbol nacional, se logró la clasificación al Campeonato Mundial de la categoría por primera vez.

Se muestra la validez de la Serie Nacional Sub 23 que, sin que sea un dechado de virtudes, ha potenciado la visibilidad y el desarrollo de un grupo nada despreciable de talentos que son el futuro de la pelota nacional.

Muchos de ellos, incluso, engrosan las nóminas de los equipos al Clásico Nacional y han podido alcanzar un nivel más alto, como lo mostraron ahora en este torneo, sobre todo César Prieto, un pelotero hecho a pesar de la juventud y que mereció estar en el Todos Estrellas.

Nicaragua, que al parecer batalla por emerger otra vez en el concierto beisbolero del área, mostró las mejores credenciales del evento y mereció el título. En pos de este triunfo buscó hasta los servicios del manager Sandor Guido, ganador en la liga profesional. Ademes de terminar invicto aniquiló a su principal rival, Cuba, al que le ganó de manera categórica con dos soberbias lechadas, la mejor de todas en el partido final.

Los bateadores cubanos no pudieron con los envíos de los lanzadores nicas que les colgaron catorce ceros consecutivos gracias a una combinación de cambios de pitchers.

En su debut como manager nacional Eriel Sánchez fue fiel a las alineaciones y al uso del pitcheo, hasta el hecho de utilizar en la final a Yankiel Mauris, un hombre preparado para cualquier rol y que se presentó bien en el juego decisivo al solo permitir una carrera pese a no gozar de buen control, pero ponchó a seis.

Lanzó para ganar, pero desde el box contrario, sus compañeros fueron maniatados al bate y enredados en la defensa, o en la mecánica defensiva para ser más exactos, en el momento justo en que Nicaragua aprovechó para fabricar la carrera que le dio el título, con dos hits menos que los cubanos.

Si bien no era el uno del staff, al derecho le tocaba en la rotación “por la libreta” y respondió para validar el pensamiento del manager que rotó lanzadores, movió alineaciones e impregnó espíritu de victoria.

Se le puede espetar que no intentara repetir en la discusión del título la dosis del partido ante República Dominicana cuando optó por el receptor Loidel Rodríguez, autor del único cuadrangular de Cuba en todo el evento. Mas, en la dermis y la epidermis del asunto está claro que hay que resolver en el futuro uno de los problemas mayores que hoy nos embarga: la falta de bateo oportuno en los torneos internacionales. Y en ese sentido no creo que haya errado Eriel al llevar al segundo turno a Rodoleisis Moreno, quien acumulaba de 23-10. Lo cierto es que este no respondió al cambio y falló tres veces con hombres en base en el partido decisivo, lo mismo que otros de sus compañeros.

Hay que reconocer, en honor a la verdad, que ante esa carencia en la fase de grupos Eriel optó por otras variantes que le dieron buenos saldos como aprovechar la velocidad sobre las bases y que en su debut como manager extrafronteras lo hizo bien en general.

A Cuba le hacía falta una medalla de cualquier color para calmar las ansias de las aficiones. Por eso, enhorabuena llegue esta plata de un equipo que luchó y cayó con honor ante el mejor.

Y eso, sin ánimo de conformismo, ha de ser, por ahora, suficiente para darle alas al aliento que precisa nuestra pelota para comenzar a rescatar su ego.