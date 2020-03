Frederich Cepeda: Lo primero es defender a Cuba a toda costa

Cepeda regresa como capitán del equipo Cuba. (Foto: Ricardo López Hevia)

Excelente conversador, y siempre dispuesto a dialogar con la prensa, accedió a contestar varias preguntas para los lectores de Granma, previo a un juego de confrontación entre la preselección que se adiestra rumbo al Preolímpico de Arizona, y el equipo Industriales.

-Es el jugador más experimentado de la actual preselección. ¿Cómo ve al grupo y qué aspectos pudiera destacar de la preparación?

-La preparación ha marchado cumpliendo en cada momento con los objetivos planificados. Debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos, debimos viajar a México para obtener las visas al evento. Allí celebramos dos desafíos que nos sirvieron para ir evaluando varios parámetros de juego, y en ellos los muchachos se expresaron con un magnífico estado de ánimo.

-Resulta una incógnita el aspecto ofensivo, ¿por qué una y otra vez no se tienen buenos resultados madero en ristre?

-Lo primero a tener en cuenta es que son eventos cortos, y no somos nosotros solos quienes no logramos producir, pero sucede que nuestra afición nos exige la victoria a toda costa y no siempre es así. No hemos hecho algo extraordinario, nos preparamos con lo que tenemos a nuestro alcance.

-Durante el Premier 12 recuperó la condición que años atrás tuvo como capitán del seleccionado. ¿Cómo recibió esa designación?

-El liderazgo se produce por la forma en la que trato a mis compañeros. Salgo al terreno a entregarme por completo. Si el colectivo decide que debo asumir esta condición, la asumo, pero no persigo esas cosas. Lo mío es jugar béisbol.

-¿Qué piensa sobre este difícil compromiso de Arizona para tratar de alcanzar el sueño olímpico de Tokio 2020?

-Lo primero es defender a Cuba a toda costa. Con independencia del resultado, saldremos a divertirnos. Muchos factores inciden en los marcadores finales, pero les aseguro que siempre vamos con todo y damos lo mejor en cada salida en busca de la victoria.

-¿Es un ambidextro natural o alguien le inculcó esto desde pequeño?

-Yo soy ambidextro porque mi papá me lo enseñó y se dedicó a trabajar conmigo día a día para perfeccionarlo. En buena medida, lo que he logrado en la pelota se lo debo a mi padre, Pablo Francisco Cepeda.

-A sus 39 años se mantiene bien físicamente. ¿Piensa en el retiro?

-Lo que más me gusta en la vida es jugar a la pelota, lo sigo disfrutando como el primer día. Mientras me mantenga sano y con un rendimiento aceptable, estaré activo.

-En la pasada campaña llegó a dos cifras redondas importantes: 2 000 jits y 300 jonrones. ¿Alguna meta inmediata para la Serie 60?

-En cuanto a marcas, quiero llegar a los 400 dobles, me faltan 13 para alcanzarlos.

-¿Qué opinión le merece Miguel Borroto?

-Yo soy alumno de Borroto desde que era un niño. Lo respeto y lo admiro como a un padre.