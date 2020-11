Gallos caen en cerrado duelo ante líder de la 60 SNB

Frederich Cepeda resultó el mejor bateador del encuentro, de 3-2, con un cuadrangular dos impulsadas y una anotada . (Foto: Boris Luis Cabrera)

En otro cerrado choque, los Gallos cayeron 4-3 ante los Cocodrilos en el juego del adiós entre ambas novenas en la presente Serie Nacional de Béisbol y lograron la división de honores el fin de semana.

Los matanceros le devolvieron la cachetada sabatina, casi de la misma manera. Si ayer fueron los yayaberos los que vinieron de abajo, este domingo les tocó a los yumurinos.

Otra vez el bate de Frederich Cepeda resultó letal para los lanzadores matanceros. En la misma primara entrada disparó su segundo cuadrangular del fin de semana, en esta oportunidad ante los envíos de Reinier Rivero y puso a ganar a su elenco tempranamente.

Yamichel Perez, caminó casi perfecto hasta el quinto innnig, con solo dos hits permitidos y una carrera en el tercero, pero en el sexto le ocurrió lo que en otros encuentros: comenzó a bajar su efectividad.

Sus compañeros le ampliaron la ventaja en el quinto con una anotada, también ante Rivero, quien después de la primera entrada se recompuso.

Le conectaron tres hits sucesivos y si las consecuencias no fueron peores fue por un tirazo de aire a home desde el jardín izquierdo de Frederich Cepeda, que enfrió en home al corredor.

No obstante, ese aviso, la opción fue dejar a Yamichel y entonces sucedió aquello de que no hay peor cuña que la del mismo palo: el espirituano-matancero Yasiel Santoya disparó largo cuadrangular impulsor de tres que le dio un vuelco definitivo de 4-3 al encuentro.

Solo después de otro inatrapable en el sexto fue extraído Yamichel quien perdió así su sexto partido de la campaña con solo tres éxitos. En total todas las carreras fueron limpias, pese a que los yayaberos cometieron otra vez dos errores. En su lugar vino Pedro Álvarez, que tiró sin contratiempos hasta el noveno, pero ya el mal estaba hecho.

No obstante, los Gallos dieron síntomas de vida en el octavo cuando embasaron a dos hombres, pero la defensa yumurina, contrario a lo que hizo el sábado, brilló sobre el terreno y apagó el amago.

Algo similar sucedió en el noveno cuando Frederich Cepeda, por mucho el mejor bateador del encuentro (bateó de 3-2, un cuadrangular dos impulsadas, una anotada) y la subsrie, abrió la entrada conectándole hit al relevista David Mena.

Diasmani Palacios recibió boleto y los espirituanos pusieron hombres en primera y segunda sin out. Algunos, entre quienes me incluyo, pensaron en la opción de que Geisel Cepeda se sacrificara, por la situación del partido y también porque este atraviesa un slum ofensivo desde hace varios días al punto de ser bajado el sexto turno y además no está entre los principales impulsadores del equipo.

Pero, confiando en su capacidad como bateador, Eriel optó por dejarlo batear y Geisel se ponchó, en un mal turno al bate. Luego fue más fácil que Mena dominara a Duniseki Barroso y al emergente Lázaro Viciedo para reafirmarse como líder del torneo en salvados con once, mientras Reinier Rivero se llevaba el triunfo, el séptimo de la campaña.

No obstante, el descalabro los ahijados de Eriel se llevaron el éxito en la subserie 3-2.

Para los Gallos fue la derrota 20 con 26 victorias con lo que regresaron al mismo lugar al que comenzaron la subserie, pero un poco más complicado. Se encuentran a dos y medio de Matanzas que se reafirmó como líder, aunque acechado, y abrazados en los puestos del quinto al séptimo con Pinar del Río y Las Tunas, dos de los equipos que mejor han lucido en los últimos juegos con un ascenso estrepitoso hasta la zona de clasificación.