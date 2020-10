Gallos pican otra vez a las Avispas y aseguran subserie

Ahora Geyser pasó a liderar los bateadores con average de 442, al batear de 34 imparables en 77 turnos oficiales al bate. (Foto: Periódico Sierra Maestra)

Con el protagonismo de su cuarto madero Geyser Cepeda, otra vez los Gallos picaron a las Avispas santiagueras en su cuartel general del Guillermón Moncada este miércoles con pizarra de 10-3 para asegurar.

Geyser Cepeda bateó de 6-5, un doble, impulsó dos y anotó la misma cantidad y así el jardinero central pasó a liderar los bateadores con 442, al batear de 77-34, con diez dobles, 16 impulsadas y 18 anotadas.

De manera general la ofensiva yayabera tuvo una alta producción con un total de 20 inatrapables, de ellos cuatro dobletes. A la altura del tercero empataron el partido con dos carreras por doblete de Yoandy Baguet, hit impulsor de Geyser, imparable de su primo Cepeda y hit impulsor de Dunieski Barroso.

Después ya no pararon de batear y anotaron otras dos en el cuarto por doblete de Rodolexis Moreno, toque de sacrificio de Daviel Gómez, hits impulsores de Yunier Mendoza y Frederich Cepeda. El puntillazo llegó en el sexto con racimo de cinco y la décima en el séptimo.

Además de Geisel se destacaron con el madero Yunier Mendoza, de 4-3, una impulsada, dos anotadas, Frederich Cepeda, de 4-3, una impulsada, una anotada, Rodolexis Moreno, de 5-4, un doble, una impulsada y una anotada, Dunieski Barroso, de 4-1, dos impulsadas, una anotada y Dismani Ortiz, de 4-1, dos impulsadas, una anotada.

Yuen Socarras tuvo otra buena apertura luego de permitir dos anotaciones en la misma primera entrada, una de ellas sucia por dos errores, se recompuso y caminó tranquilo seis entradas, en las que permitió además cuatro hits, con seis ponches para ganar su tercer juego de la campaña frente a dos reveses.

Luego Eriel Sánchez trajo a Aníbal Suárez, quien permitió la tercera carrera de los indómitos, y a Harbin Castellano, que no sacó out, regaló boleto y cometió Will Pitch. Entonces el director espirituano no quiso más casualidades y llamó al zurdo Yohanni Hernández, quien preservó la victoria en dos y dos tercios de innings, en los que no permitió ni hit ni carreras, ponchó a dos y cometió un Will Pitch.

Por los santiagueros el abridor Alberto Bicet, uno de los cinco lanzadores que trabajaron, cargó con la derrota.

Esta fue la victoria número 14 de los espirituanos, con ocho derrotas, balance que los sitúa en el sexto puesto de la tabla de posiciones, a dos del líder.

Los santiagueros, que comenzaron este cotejo como punteros de la justa, encajaron su octavo descalabro con 16 victorias y ahora se encuentran en el segundo puesto, empatados con Matanzas e Industriales, y a un juego de la cima que ocupa Camagüey.

Con la subserie a su favor, los Gallos se enfrentarán este jueves a las Avispas en su tercer y último desafío desde las dos de la tarde en el propio escenario del Guillermón Moncada.