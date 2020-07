Hay que explotar todas las alternativas que tributen más comida para el pueblo

Señaló Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en Sancti Spíritus, al intervenir en el Pleno del Comité Provincial de la organización que evaluó la producción de alimentos en función del autoabastecimiento territorial

La trascendencia que adquiere en las circunstancias actuales la producción de alimentos en función del autoabastecimiento territorial fue el tema central debatido en el Pleno del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus, encuentro donde se analizaron de manera crítica las insuficiencias que debilitan la actividad agrícola a pesar de las carencias objetivas.

Sin dejar de reconocer la complejidad del momento y el trabajo acometido por el sector de la Agricultura en el contexto del enfrentamiento a la COVID-19 para dar una respuesta alimentaria, la estructura partidista llamó a resolver los problemas sobre la base de reordenar el escenario agrícola.

“Tenemos que seguir reordenando el campo porque no existe una correspondencia y una veracidad entre lo que hoy está declarado como siembra, lo que está contratado, lo que se está recontratando y las producciones que tienen que ir a la red de Comercio, pues es una dificultad seria las irregularidades con el destino final de las cosechas”, señaló Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en la provincia.

En tal sentido insistió en definir qué le toca a cada cual, pues aún cuando existe un mejor vinculo con las diferentes entidades productivas, la Agricultura tiene que seguir intencionando la planificación de la siembra de alimentos para lograr que cuando concluya esta campaña queden plantadas en el territorio todas las hectáreas de yuca, plátano, malanga y boniato que faltan para dar respuesta al percápita definido en el autoabastecimiento territorial, subrayó.

Un tópico recurrente en las intervenciones fue la contratación de los productos “porque es muy mala en Sancti Spíritus y hay que seguirla revisando”, acotó Deivy Pérez y añadió: “cuando en la provincia solo se contrata el 18 por ciento de las producciones deja bien claro cuanto queda por entregarse”.

En el Pleno trascendió que aún cuando el territorio cumple en diversos surtidos los planes de la etapa, son cifras bien distantes de las necesidades.

El Pleno partidista centró su análisis alrededor de una idea medular: ¿cómo lograr en las condiciones actuales producir y comercializar más alimentos? Para lograr ese objetivo es preciso planificar en cada mes la necesidad de siembra que permita estabilidad en la producción y distribución, un asunto a resolver dentro del autoabastecimiento en la provincia.

También se informó que, aún cuando el territorio cumple en diversos surtidos los planes definidos para la etapa, son cifras bien distantes de las necesidades y de las alcanzadas en igual fecha del año anterior, de ahí una de las causas del desabastecimiento que prevalece y se hace más notable en renglones muy demandados como el arroz y la carne de cerdo.

Isidro Hernández Toledo, director de producción en la Empresa Agropecuaria Banao, reconoció que existe falta de control, “muchas veces se siembran cultivos que no están previstos, por ejemplo, mucho pimiento, entonces cuesta trabajo sembrar malanga o boniato, además de que tenemos deudas en las existencias de yuca y plátano; esta batalla hay que ganarla en la cooperativa porque no se justifica que todavía queden productores que no sepan qué tienen que plantar para el autoabastecimiento”.

En las intervenciones se puso de manifiesto la necesidad de lograr una mejor contratación de las producciones.

Isbel Reina, secretario del Partido en Jatibonico, ilustró que ese programa es algo más que alcanzar un percápita a escala territorial. “Cerramos junio en el municipio con alrededor de 23 libras, pero en los asentamientos de las bases productivas del Norte se comieron 36 libras, mientras en la cabecera municipal no llegaron a 16”.

“Nosotros no tenemos que incrementar mucho la siembra, la comida está en el surco, lo que hay que contratarla”, señaló Lécter Díaz Sorí, secretario del Partido en Taguasco. Mientras el máximo representante del Partido en Cabaiguán, Yariel Hernández García, también expresó: “Nos falta exigencia y control hacia lo que tenemos porque Cabaiguán es un territorio que hoy tiene mucha comida, lo que no tiene es el control de esa comida que se contrató; contamos en el municipio con 2 687 fincas, pero alrededor de 300 registran cero entregas al Estado”.

La evaluación partidista puso énfasis también en el actual proceso de discusión en las 161 Cooperativas de Créditos y Servicios en busca de identificar nuevos compromisos productivos en virtud de que en esas bases se concentra el 86 por ciento de la producción agropecuaria en la provincia.