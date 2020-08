Hay que poner a producir todas las tierras de las Cooperativas de Producción Agropecuaria

Las CPA de Cabaiguán realizan un aporte significativo en las producciones de cultivos varios, tabaco, leche y caña. (Foto: Jose Luis Camellón/ Escambray)

El imperativo de incorporar con celeridad más tierra a la producción de alimentos para elevar los niveles de comida y fortalecer la economía de la base productiva fue resaltado por Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en intercambio con representantes de las 10 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) del municipio de Cabaiguán, contempladas dentro de los principales escenarios agrícolas de Sancti Spíritus.

El también miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba, insistió en que “hay que poner a producir todas las tierras de las CPA y hacerlo con urgencia, porque en estas cooperativas existe un alto potencial productivo. Aún en las actuales circunstancias de limitaciones de recursos tenemos que desplegar alternativas y ser capaces de aumentar las producciones para todos los destinos comprometidos”.

Durante el intercambio, presidido también por Roberto Pérez Jiménez, miembro del Consejo de Defensa Provincial, se profundizó en el panorama productivo y económico de las CPA, y se evidenció que algunas avanzan en la recuperación agropecuaria, pero otras están estancadas e improductivas.

El Presidente de la ANAP llamó a diversificar la producción, incrementar la crianza de animales, estabilizar la fuerza de trabajo y fortalecer el funcionamiento interno de las cooperativas.

Los problemas que más laceran la labor productiva de las CPA de Cabaiguán son la carencia de trabajadores, la falta de recursos, los bajos rendimientos cañeros, los cientos de hectáreas sin explotar y el poco incentivo que genera en los cooperativistas no beneficiarse con los ingresos de las exportaciones de sus propios renglones.

Elocuente fue la intervención de Pedro Álvarez, presidente de la Cooperativa 13 de Marzo, cuando recordó que el Movimiento de las CPA fue gestado hace más de 40 años por Fidel, “pero hoy no goza de buena salud en Cabaiguán y no podemos sentirnos satisfechos, porque la esencia es que no hemos resuelto el gran problema de explotar toda la tierra”.