Hotel espirituano Villa San José del Lago recibe el premio Travelers’ Choice 2020

La Villa San José del Lago es a juicio de los entendidos un paraíso de verdor. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Gracias a las excelentes opiniones emitidas por turistas de diferentes nacionalidades, la Villa San José del Lago perteneciente a la cadena Isla Azul en Sancti Spíritus acaba de recibir el premio Travelers’ Choice 2020 que otorga TripAdvisor, la plataforma de viajes más grande del planeta.

Julio Enrique Benito Conde, director general de la instalación, calificó el hecho como un merecido tributo al esfuerzo que desde hace años realizan los trabajadores, quienes se esmeran al máximo en la atención al cliente.

“Se trata de un premio muy importante y se nos otorgó precisamente porque mantenemos, entre los visitantes y desde hace mucho tiempo, opiniones positivas en ese sitio web estadounidense. Formamos parte de los hoteles que están entre el mejor 10 por ciento de TripAdvisor”, argumentó la fuente.

La Villa San José del Lago es a juicio de los entendidos un paraíso de verdor. Se encuentra situada en la carretera del circuito norte, muy cerca del poblado de Mayajigua, en el municipio Yaguajay y es considerada una de las principales ofertas turísticas de la región por sus aguas termales.

En relación con la Villa espirituana, opiniones como la de Marcos Antonio Pérez pueden leerse en esa plataforma digital de viajes: “Cuando me pregunto si existe el hotel perfecto, me viene a la mente Villa San José del Lago, no hay mejor opción para compartir con la familia, amigos y tu pareja. El servicio es de lujo, con ofertas para todos…”

“Los Lagos de Mayajigua”, como también se le conoce al hotel, pertenece a la marca Masnatura y es una instalación comercializada como 3 Estrellas, (categoría otorgada recientemente). Cuenta con un total de 74 habitaciones.

El 20 de Mayo 2020 cumplió 80 años de creada y recibió la Bandera de Proeza Laboral y la condecoración de Vanguardia Nacional, reconocimientos que otorga el Sindicato Nacional de la Hotelería y el Turismo en nuestro país, por la profesionalidad y calidad en el servicio.

Por su parte los Travelers’ Choice son los únicos premios de la industria de viajes que se basan ​en millones de críticas y opiniones de personas a lo largo y ancho del orbe. Estos solo se entregan a hoteles, alojamientos, destinos, atracciones, e incluso restaurantes con una elevada experiencia y un servicio exquisito.