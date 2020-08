Huracán Laura llegará a las costas de EE.UU. esta noche con categoría tre

El huracán Laura, que alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se dirige este miércoles hacia Estados Unidos (EE.UU.) luego de azotar a Cuba y a la isla La Española durante las últimas 72 horas.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos informó que Laura se fortalecerá rápidamente a un huracán de categoría 4. En la actualidad presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora.

El CNH prevé que el fenómeno climatológico, que se encontraba a 510 kilómetros al sureste de Lake Charles, Luisiana, produzca marejadas ciclónicas amenazantes a la vida, vientos extremos e inundaciones repentinas sobre el este de Texas y Luisiana más tarde este miércoles.

Por su parte, la jueza del condado Harris, Lina Hidalgo, emitió órdenes de evacuación voluntaria para residentes de áreas a lo largo de la bahía de Galveston.

#Laura is expected to bring multiple life-threatening hazards to the Gulf Coast beginning later today. Efforts to protect life and property within the Storm Surge and Hurricane Warning areas should be rushed to completion before storm surge and tropical storm force winds arrive. pic.twitter.com/QxXf55AiU0