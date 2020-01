Impresionante temporada para lanzador espirituano Yamichel Pérez

Yamichel terminó invicto con los matanceros con balance de 9-0, contando su éxito en los play off, más tres salvamentos. (Foto: Tomada de Cubasí)

El zurdo espirituano tendrá su primera experiencia internacional cuando viaje como parte de ese elenco yumurino a un tope en Nicaragua del 14 al 16 de febrero

Yamichel Pérez Hernández sigue en el vórtice de la noticia tras protagonizar su mejor campaña y proclamarse campeón de la Serie Nacional en su versión 59 como refuerzo del equipo de Matanzas.

Es que ahora tendrá su primera experiencia internacional cuando viaje como parte de ese elenco yumurino a un tope en Nicaragua del 14 al 16 de febrero.

Y si a algún pelotero le sobran argumentos para este reconocimiento es al zurdo taguasquense, quien terminó invicto con los matanceros con balance de 9-0, contando su éxito en los play off, más tres salvamentos, luego de ser llamado de última hora como refuerzo de los Cocodrilos.

Ese impresionante saldo lo catapultó al centro de la noticia. Fue electo en el equipo Todos Estrellas de la Serie Nacional como mejor lanzador zurdo y Jugador Más Valioso de los play off.

También fue incluido por primera vez en 11 campañas en la preselección nacional (junto al jardinero Frederich Cepeda y el receptor Yunior Ibarra) con vistas a hacer el equipo que participará en el torneo Preolímpico de Arizona, Estados Unidos, que otorgará al ganador un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón.

Los números hablaron por él. Balance de 13-3 en la temporada regular, 8-0 en la segunda fase y registro total de 14-3, con 2.53 de efectividad en 135 innings y un tercio. Además, igualó las marcas en blanqueadas (3) y la mitad de los juegos completos (4) en su carrera durante esas 20 aperturas del 2019; el dominio y la consistencia de Yamichel Pérez lo convirtieron en la sensación de la temporada. Detrás de esos sorprendentes números, sobre todo el 8-0 con 1.26 de efectividad, 41 strikeouts, apenas siete bases por bolas y un jonrón permitido entre 224 oponentes enfrentados, hay tendencias fascinantes: en su apertura 19 fue el único juego donde un equipo le bateó 10 o más hits (11), pero ese match terminó ganándolo tras lanzarle a 37 bateadores de Camagüey.

El desempeño de Yamichel no pasó inadvertido para los suyos, quienes le dispensaron un agasajo de la dirección del Inder de Taguasco, familiares y amistades por todo lo alto en su natal Ojo de Agua, según un reporte del periodista Eduardo Sicilia Hernández.

En declaraciones al reportero dijo sentirse “muy contento y agradecido por las atenciones recibidas en Matanzas. Nunca pasó por mi mente poder titularme de refuerzo con otra selección, me sentía muy emocionado en cada salida al montículo, el público me apoyaba y me aplaudía en cada presentación. Ahora participaremos en este tope en Nicaragua, que nos ganamos por ser campeón; saldremos con los mismos deseos al terreno para alcanzar el triunfo en nombre de Cuba”.

El zurdo espirituano fue inalcanzable aquí: En ese final de campaña, cuando el agotamiento pudo haber causado regresiones en su extensivo dominio, mientras otros lanzadores se caían, ninguno de los 152 bateadores que enfrentó en noviembre le pegó jonrón, y 21 de 27 se quedaron esperando remolques en posición anotadora. A base de control y siempre atacando la zona de strike —tiró apenas dos wild pitch ante 455 bateadores enfrentados—, Yamichel sobrevivió con más inteligencia y coraje que velocidad en su bola rápida que media entre 84-85 millas, por ello entró al club de los únicos pitchers zurdos con al menos 14 victorias en un año durante las últimas tres décadas.

1999—Raúl Valdés, Habana: 15-7

2001—Lemay de la Rosa, Habana: 14-1

2003—Adiel Palma, Cienfuegos: 14-4

2008—Yulieski González, Habana: 15-0

2019—Yamichel Pérez, Sancti Spíritus, Matanzas: 14-3

¡Impresionante temporada, Yamichel!