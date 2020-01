Insiste Lula en defensa de la soberanía de Brasil

Lula concedió una extensa entrevista a la cadena TVT. (Foto: PL)

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reiteró la importancia de defender la soberanía nacional y de poner fin a la desvergonzada sumisión de Jair Bolsonaro a Estados Unidos.

‘La soberanía nacional no es defender una empresa… De la misma manera que defendemos nuestras fronteras, tenemos que defender nuestras riquezas en el suelo y en el subsuelo, nuestro bosque, nuestra agua, la calidad de nuestra educación, nuestra salud, nuestra investigación’, dijo Lula durante una extensa entrevista concedida a la cadena TVT y emitida este miércoles.

El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) comparó al Brasil de hoy, tácitamente sumiso a los intereses de Estados Unidos, y al de su periodo presidencial (2003-2011).

‘Un país que no es soberano, que saluda a otro presidente, que dice te quiero (Bolsonaro) y el otro ni siquiera escucha (Donald Trump), es un país que está perdiendo el respeto’, señaló.

Precisó que durante su mandato quería ser respetado por Evo Morales, pero antes exigí ser respetado por George W.Bush y Barack Obama.

‘Adopté esa teoría de Chico Buarque: no le grito a Evo Morales, pero no le hablo en voz baja a Estados Unidos. Les hablé de la misma manera a ambos’, remarcó.

Insistió en que Brasil puede volver a tener respeto. ‘Lo experimenté, gracias a Dios. Gracias a la comprensión del pueblo brasileño, viví un momento en el que Brasil era respetado’, subrayó.

Sobre Bolsonaro, sugirió que debería desnudarse de toda ira y prejuicio. ‘Y entienda que ahora gobierna para 200 millones de personas. Y el Estado necesita gobernar para los que más lo necesitan’.

De las elecciones municipales de este año, Lula argumentó que la pequeña militancia debería hacer campaña para mostrar el legado dejado por la dirección del PT.

Al citar a los gobiernos de Luiza Erundina, Marta Suplicy y Fernando Haddad, destacó que el partido es ‘lo que más ha hecho por la ciudad’ y presume de salir a la calle para defender este legado.

‘Cuando un ejército va a la guerra depende de los generales que tiene. El PT necesita salir a las calles, entrar en los barrios y mostrar lo que ha hecho por la ciudad. ¿Dudas, por ejemplo, de que Marta, Erundina y Haddad fueran los mejores alcaldes aquí en São Paulo?’, preguntó.

Detalló que el partido no puede repetir el error de hace cuatro años. ‘Perdemos cuando no nos defendemos. El PT en 2016 tenía miedo de salir a la calle. Cuando sacas a tu perro a pasear y alguien le ladra, tiene que ladrar más fuerte y no poner el rabo entre las patas. Cuando tienes un problema, no te escondes, lo enfrentas’, apuntó.

Acerca de las elecciones presidenciales de 2022, el expresidente respondió que no descarta la construcción de un amplio frente progresista.