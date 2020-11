Linieros espirituanos emprenden solución a afectaciones eléctricas

Las mayores afectaciones ocurrieron en circuitos de distribución. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Alrededor de 27 brigadas trabajan para solucionar los daños causados por la tormenta tropical Eta, que a su paso por el territorio espirituano provocó más de 55 000 averías en las redes de distribución.

De acuerdo con Yoanny Acosta Solenzar, director general de la Empresa Eléctrica en Sancti Spíritus, en estos momentos se ha podido restablecer el 99,7 del servicio y quedan pendientes 568 roturas en circuitos de diferentes zonas puntuales del territorio.

El directivo precisó que las mayores afectaciones corresponden al circuito No. 2 de Taguasco, donde no se ha podido entrar ya que no hay paso debido a la crecida de los ríos y al No.36, de La Rana, en ese propio territorio, el cual presenta una sección de línea con un poste partido, pero se trata de una zona muy baja y se requiere esperar que drene el terreno para reponer el servicio.

“De igual modo se reportan averías en el circuito 36, de Venegas, Yaguajay, que afecta a todas las vaquerías de la zona. Allí también se dificulta el acceso, pero con la ayuda de tractores se recorre el lugar para identificar los daños y dar una rápida respuesta. Situación similar existe en el circuito 79 de Topes de Collantes, en Trinidad, donde a pesar de las lluvias un equipo de trabajo intenta sustituir un poste fracturado, situación que afecta al poblado La Felicidad y la comunidad Cancán. A ello se suman los trabajos que se realizan para reponer la electricidad en la zona de La Raspadurera en el territorio cabecera provincial”, puntualizó Yoanny.

Asimismo, acotó, restan por reparar 139 interrupciones del servicio en viviendas de todos los municipios y otros clientes reportan transformadores disparados, acometidas partidas y falsos contactos, sobre todo en los municipios de Yaguajay (47) y Jatibonico (36).

A pesar del deterioro de las condiciones meteorológicas que aun presenta la provincia, se han desplegado grupos de trabajo por todos los territorios para, en la medida que las lluvias y las condiciones del terreno lo permitan, restablecer todas esas afectaciones y otras que pudieran aparecer con el deterioro del tiempo.