Luchadores de alcurnia en Sancti Spíritus

Los atletas de la selección nacional de lucha libre entrenan en la Sala Yara. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Los colchones de la Sala Yayabo reciben por estos días a gladiadores de lujo con la presencia de los atletas de la selección nacional de lucha libre como parte de las alternativas del Inder nacional para priorizar la preparación de los clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 o los que están por lograr el boleto.

Con el pasaje en el bolsillo de los multimedallistas mundiales Alejandro Valdés (65 kilogramos), Geandry Garzón (74) y Reineris Salas (97), los luchadores de este estilo quieren aportar otros cupos a la delegación de la isla y alistarse para los eventos anunciados por la Federación Internacional.

Julio Mendieta, entrenador principal de la selección, expresó: “Tuvimos una gran acogida por la dirección del Inder aquí, se nos han creado todas las condiciones, lo cual agradecemos mucho porque en La Habana, con toda la situación del coronavirus, no pudimos entrenar ni un día. En las primeras sesiones nos enfocamos en la preparación general, tratando de que los atletas tengan el menor contacto físico posible, ellos estaban en casa con nuestras orientaciones, pero es como ellos mismos dicen: ‘Profe, no es lo mismo porque no teníamos su exigencia’, y es verdad. Al ser de equipos nacionales se hacen trabajos individuales porque cada uno tiene una particularidad”.

El experimentado técnico refirió que se enfrascan en los dos atletas que deben buscar los boletos, aunque se trabaja con todos: “Nos esforzamos por mejorar los aspectos técnico-tácticos para buscar la fortaleza y superar las dificultades; tenemos videos de ellos y de los adversarios para llegar con una mejor preparación al Campeonato Mundial, que será clasificatorio para la Olimpiada y se realizará sin los atletas ya clasificados”.

Sin descanso sobre el colchón está Reineris Salas, quien con 34 años revive sus esperanzas de ser titular olímpico en lo que considera su última cita. “Con el boleto en la mano, este descanso no nos vino mal, aunque fue activo en casa, la experiencia que pesa sobre mí me dice que con lo que he aprendido me sirve, lo que necesito es capacidad física y velocidad, a la edad no le voy a hacer caso, solo esforzarme un poco más”.

Con el ímpetu de sus dos títulos mundiales Sub-23, el espirituano Reineris Andreu complementa lo que hizo por meses en Jatibonico. “Desde agosto iniciamos sesiones con el profe Luis Barceló, ahora es más riguroso y específico, debo enfocarme en la eliminación con Youblis Bonne, un atleta de grandes resultados. Tendremos varias competencias para definir quién iría al clasificatorio, por tanto no puedo estar confiado y debo prepararme en todos los detalles”.

Para el técnico espirituano Luis Barceló, la oportunidad resulta particularmente nutritiva: “Es un regocijo compartir con entrenadores y sobre todo con atletas de alto nivel, es muy útil para nuestro desarrollo el poder alimentarnos con esas experiencias, mucho más nuestros atletas noveles”.