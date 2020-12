Luis Danny ponchó a once y los Gallos recuperaron la senda del triunfo

Hoy me sentía con mucho control sobre los lanzamientos, comentó el lanzador luego de la exitosa actuación. (Foto: Rommel González/ ACN)

Con rectas que llegaron a medirle 94 millas, según la pistola radar instalada en el “José Antonio Huelga, el prometedor Luis Danny Morales ponchó a once en siete entradas para convertirse en el protagonista principal de la victoria 4-1 de Sancti Spíritus vs. Guantánamo este jueves.

Morales permitió la única de los visitantes en el mismo ining de apertura cuando le ligaron doblete de Luis Ángel Sánchez y cohete impulsor de Robert Luis Delgado, pero en lo adelante sus rectas, que llegaron a estabilizarse sobre las 92-93 millas, según la propia pistola, silbaron en medio de la fría tarde en el coloso de Los Olivos.

Eslabonó dos escones de ponches, en la cuarta y sexta entradas y en toda la ruta permitió seis hits con un solo boleto para conseguir su tercera victoria de la justa. Así, el jovencito de Tuinucú acumula 40 ponches en 31 entradas de labor

“Hoy me sentía con mucho control sobre los lanzamientos -comentó tras la actuación de lujo-, usé mucho el rompimiento apoyando la recta. Cuando me hicieron la carrera no me preocupé porque fue que me ligaron dos hits, pero no fue por boleto y estaba claro que no iba a ser así todo el juego porque gracias a la velocidad no sería tan fácil conectarme”.

Morales no había salido bien en sus últimas salidas, de ahí que este triunfo, lo calme y lo motiva: “Estaba pasando por un mal momento, tres salidas malas, pero me dieron la confianza y supe hacerlo bien, mientras más días de descanso es mejor, el brazo se cuida más y físicamente es mejor”

Y sobre la velocidad comentó: “Solo me enteré después del juego, sabía que estaba duro porque me sentía duro, más que otros días, pero nunca pienso en lo que estoy tirando”

Yanieski Duardo preservó el triunfo y se anotó su noveno punto por juego salvado.

Con cuatro carreras en el tercer ining ante Frank Navarro, abridor y perdedor, los anfitriones garantizaron el éxito. Rodolexis Moreno y Daviel Gómez abrieron con hit y Yunier Mendoza impulsó la del empate también con imparable.

La seguidilla de imparables siguió con Frederich Cepeda que trajo la segunda. Después de dos outs el receptor Yunior Ibarra empujó las dos de la tranquilidad con doblete.

Con el triunfo, los yayaberos aventajaron 3-2 a los guantanameros en la subserie particular.

Esta fue la victoria 37 de los espirituanos con 22 derrotas y se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones, detrás de Granma que conservó la cima al salvar la honrilla ante Las Tunas.

Este viernes será día de descanso y traslado hacia Ciego de Ávila para enfrentar al equipo de esa provincia el fin de semana.