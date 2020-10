Nobel de Economía a dos estadounidenses por mejorar la teoría de las subastas

El Premio Nobel de Economía 2020 fue otorgado a los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson por su aportación a la teoría de subasta, según un comunicado publicado en el sitio web del Premio Nobel.

“La Real Academia de las Ciencias de Suecia decidió otorgar el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2020 a Paul Milgrom, Universidad Stanford, EEUU, y a Robert Wilson, Universidad Stanford, EEUU, por ‘avances en la teoría de las subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas'”, dice el texto.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8