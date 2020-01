Presidente de Cuba: El mundo admira el valor de nuestro pueblo

Cuba no está sola, afirmó este dos de enero el presidente Miguel Díaz-Canel en referencia a los numerosos mensajes llegados de todo el mundo por el advenimiento del aniversario 61 de la Revolución Cubana.

En su cuenta en Twitter el mandatario suscribió: ‘el mundo admira el valor de nuestro pueblo, su resistencia y heroica dignidad.



Numerosos jefes de Estado y Gobierno enviaron misivas al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y al presidente de la República, Díaz-Canel, con motivo de la efemérides y por el nuevo año.

Several international messages congratulating Cuba on the year 61 of the Revolution. #Cuba is not alone, the world admires the courage of our people, its resistance and heroic dignity. #SomosCuba #SomosContinuidadhttps://t.co/1FiBsiujBZ