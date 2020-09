Puerto de Beirut sufre un nuevo incendio

Un nuevo incendio se ha desatado en el puerto de Beirut, Líbano, por motivos que aún se desconocen un mes después de que otro fuego provocara una gigantesca explosión en el mismo lugar que asoló la ciudad y dejó casi 200 muertos.

“Se produjo un incendio en un almacén de aceites y neumáticos en el mercado libre de impuestos del puerto de Beirut”, informó el Ejército libanés en su cuenta de Twitter.

Testigos en el lugar afirmaron a medios de prensa haber visto que las llamas se elevaban en la zona del puerto devastada. El Ejército del Líbano también dijo que sus helicópteros se utilizarían para ayudar a extinguir el fuego, que se desató este jueves.

#BREAKING: Another fire erupts in #Beirut‘s port https://t.co/WrYg0bC4Pv



(Video via @LarissaAounSky) pic.twitter.com/ZdNpVuSPtr