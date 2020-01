Quienes cometen tales desmanes son quienes más necesitan de Martí (+fotos)

El acto dio inicio con la colocación de una ofrenda floral, en nombre de la juventud universitaria, ante el busto del Apóstol en la plaza del centro. (Foto: José A. Rodríguez/ Escambray)

Afirmó el presidente del Movimiento Juvenil Martiano en Sancti Spíritus, durante el acto de desagravio al Apóstol en la Universidad que lleva su nombre

“Quienes cometen tales desmanes son aquellos que más necesitan de Martí y de su amor; la de Martí no era una guerra de odios contra odios, ni para matar a los hombres, sino para dignificarlos”, aseguró Juan Carlos Ramírez Sierra, presidente del Movimiento Juvenil Martiano en la provincia, durante el acto de desagravio al Apóstol celebrado en la Universidad de Sancti Spíritus que lleva su nombre.

El dirigente juvenil recordó también que Martí es el espíritu profundo que guía esta nación. La suya fue una de las muestras de que el estudiantado universitario y la juventud cubana están determinados a continuar abrazando los ideales del Maestro, y se inscribe entre muchas ofrecidas a lo largo de todo el archipiélago luego de los recientes hechos vandálicos para manchar la figura del prócer de nuestra independencia.

Los gritos de ¡Viva la Revolución cubana! ¡Viva José Martí! ¡Viva Fidel Castro! retumbaron en la plaza de la casa de altos estudios, donde varios oradores alzaron su voz para calificar de vulgar y vandálica la actitud de los agresores, simples delincuentes incitados por los enemigos de Cuba para mostrar presumibles fracturas dentro del proceso revolucionario.

A la cita, que estuvo presidida por Yadira Díaz Chinea, primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, y por la rectora del centro sede, Naima Ariadne Trujillo Barreto, quien encabezaba su Consejo de Dirección, asistieron alumnos y trabajadores dispuestos a mostrar que José Martí sigue viviendo en el alma de su pueblo e inspirándolo cada vez a más.

Jóvenes estudiantes colocaron una ofrenda floral ante su busto en la explanada y posteriormente fue declamada una poesía dedicada a él. Hubo también cantos inspirados en sus versos sencillos.

Ariadna Silva Arocha, miembro de la Cátedra Martiana de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, declaró: “Ahora, que algunos reductos rabiosos —no se sabe si del pasado, queriendo llamar la atención—, aparecen e intentan manchar su imagen, el Maestro viene ante nosotros con su inmensa figura y nos habla (…). Sobre los recientes ultrajes a su imagen me vienen a la mente las palabras de Eduardo Chibás cuando dijo: ‘esos salvajes no pertenecen al pueblo ni de Cuba ni de los Estados Unidos, ni a ningún pueblo del mundo, pues no son de la raza humana: son bestias”.

Más adelante agregó: “Los jóvenes cubanos decimos que nunca podrán pisotearnos ni acabar con nuestro pueblo, y que ante cada amenaza a nuestra Revolución responderemos unidos y convencidos de que somos Cuba”.

En nombre de la Federación Estudiantil Universitaria habló su presidenta, Rachel García Jiménez, quien sostuvo que Martí está clavado como semilla necesaria en la esencia del hombre nuevo, y que la luz de sus ideas ilumina el camino de la juventud en esta isla.

Laura Concepción García, secretaria del Comité de la UJC en la institución, exclamó: “¡Qué ignorantes! Pensaron que tal vez acabarían con el Maestro o dañarían a la Revolución. Ni lo uno ni lo otro: aquí estamos reunidos, juntos en desagravio a Martí para intensificar nuestro patriotismo. Defenderemos nuestras raíces y nuestra dignidad, así como el orgullo de ser hijos del Apóstol que nos enseña todos los días a ser libres, independientes, soberanos, dueños de nuestro pasado, presente y futuro”.