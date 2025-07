La universidad me hizo mejor persona (+fotos)

Quiero seguir superándome y ya estoy ansioso por comenzar el próximo septiembre a impartir clases en las mismas aulas donde me formé”, asegura. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

“Cuando comencé la universidad no imaginaba que tendría el honor de ser el graduado más integral”, asegura con naturalidad Carlos Ernesto Borrego González, ahora egresado de la carrera de Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS).

Pero también reconoce que nunca dijo no a los proyectos y que siempre estuvo dispuesto a sumarse a las actividades que proponían sus profesores.

“La carrera la escogí porque siempre he sido un amante de la Psicología y, además, siento un profundo respeto por la pedagogía. Lo hice consciente de la gran responsabilidad que asumía porque en la especialidad trabajamos con niños y adolescentes, en su mayoría, lo cual es complejo e implica tener mucha paciencia para obtener resultados”, apunta.

El pasado sábado 11 de julio Carlos recibió el título que lo acredita como licenciado en Educación Pedagogía-Psicología. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Otra de sus grandes pasiones es el teatro; por ello, lo ha vinculado a su formación profesional y, al tiempo, lo convirtió en uno de sus grandes aliados para desarrollar proyectos extensionistas, entre los que destacan la representación de la obra Abdala, de José Martí y La Cucarachita Martina Remix 2.0, por la que obtuvo la medalla de oro a nivel de universidad, en tanto mostró una activa presencia en los festivales de artistas aficionados estudiantiles.

También participó en otros importantes proyectos de la UNISS, pero sin duda Sonrisas fue el más especial de todos; no solo por la vinculación con su carrera, sino, además, por su impacto, alcance y dimensión.

Carlitos, como todos lo conocen, afirma: “Es un proyecto muy hermoso, en el cual tengo la suerte de estar implicado, pues allí trabajamos en la formación integral de los estudiantes, su preparación futura y comportamiento.

“En Sonrisas hemos podido tocar cientos de vidas y llegar hasta lugares desconocidos. Hemos trabajado en la Escuela de Formación Integral, el Hogar de Niños sin Amparo Familiar, comunidades vulnerables y lejanas, así como otros muchos lugares. Ha sido un orgullo y un reto ser parte de un proyecto tan especial”, acota.

Entre otros resultados de la etapa universitaria, sobresale su presencia en más de 30 eventos científicos internacionales y exámenes de premio, el X Congreso de la FEU y otros procesos de extensión universitaria, lo que no pocas veces resultaba un desafío en medio de su formación docente.

El proyecto Sonrisas, la representación de la obra martiana Abdala y los festivales artísticos fueron momentos muy especiales de la vida universitaria. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

“Muchas veces tuve que hacer malabares para llegar a todo, en ocasiones llevar la vida académica con los procesos extensionistas es difícil, por ello agradezco a mis compañeros, profesores y familia, pues ellos me ayudaron a salir adelante.

“Creo que podría pecar por omisión —confiesa—, pero no podría de dejar de mencionar el constante apoyo de los profes Miriam Ríos, Tania Hernández Mayea, Carmen Alicia Rodríguez, el rector y otros directivos de la UNISS, y, por supuesto, a mi amigo y compañero de estudios Elder Javier Hernández y tantos otros que, más que amigos, se convirtieron en hermanos”.

Carlos presentó como tema de su tesis de grado “La conducta de estudiantes con manifestaciones de agresividad del octavo grado en la ESBU Ramón Leocadio Bonachea”, un proyecto que surgió de sus prácticas profesionales y que, luego de llevar a cabo la investigación necesaria, aportó valiosos resultados para casos similares en otros centros educativos, además de la mejoría notoria en el comportamiento de los estudiantes que sirvieron de muestra.

“Creo que nunca me vi como maestro de cara a comenzar la etapa laboral, pero luego me fui enamorando de la labor del educador y hoy no me veo en otras funciones. De hecho, ya estoy ansioso por que llegue septiembre para comenzar a impartir clases a los alumnos nuevos de mi carrera”.

Precisamente a las aulas que hace solo unos días lo veían sentado en calidad de alumno llegará como profesor el próximo curso escolar, y quienes antes lo evaluaban se convertirán en sus compañeros de trabajo.

“El aula no me asusta —asegura Carlitos, como todos lo conocen—, pues creo que cuando uno está preparado no puede tenerle miedo. Y ahora quiero continuar aprendiendo de quienes fueron mis profesores y, también, de quienes serán mis alumnos, además de seguir superándome; de hecho, espero en enero próximo comenzar mi doctorado, en el cual ya estoy trabajando”.

A pesar de que con tantos resultados durante la vida universitaria ya Carlos podía esperar la noticia de ser elegido como el mejor graduado a nivel de universidad, ese momento fue impactante y resultó un gran orgullo para él y su familia.

Durante la etapa universitaria se destacó en varios proyectos, investigaciones científicas y otras actividades extensionistas. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

“Que te digan que eres el mejor graduado entre tantos estudiantes buenos siempre sorprende, es un gran logro y un momento que ni mi familia ni yo olvidaremos nunca. Pero también es una gran responsabilidad, pues eso me convierte en un modelo a seguir para otros estudiantes”, confirma.

“Hoy cierra mi vida de estudiante y comienza la etapa profesional. La universidad me ha convertido en una mejor persona gracias a todo lo que aprendí durante estos años.

“El Carlos que empezó la universidad en el 2022 es muy diferente, para bien, del que hoy se recibe como profesional, y estoy seguro de que continuaré aprendiendo, superándome y evolucionando, pero, sin lugar a dudas, las bases, principios y valores del hombre en quien me estoy convirtiendo siempre estarán en mi familia, a la que voy a estar eternamente agradecido, y la universidad, a donde llegué para quedarme”.