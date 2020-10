Sancti Spíritus: ¿COVID-19 en picada? (+ infografía)

El municipio de Sancti Spíritus presenta una tasa de incidencia de casos confirmados que supera la provincial con 89. 6 por cada 100 000 habitantes. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

A juzgar por los reportes del cierre de la jornada anterior pudiera pensarse que la provincia anda en picada: cinco casos confirmados, tres residentes en Sancti Spíritus y dos en Cabaiguán, según informó en su habitual comparecencia radial el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud.

Y hasta uno se esperanzaría si no fuera porque el vaivén de la curva ya nos ha zarandeado más de una vez, si no fuera porque aún hay más de un millar de espirituanos en centros de aislamiento, si no fuera porque todos los días del por ciento de población que se pesquisa se detectan más de una decena de sospechosos con Infecciones Respiratorias Agudas (ayer fueron 70), si no fuera porque aún permanecen abiertos tres eventos de trasmisión local —todos en la capital provincial— y más de una veintena de controles de focos activos. Con tales realidades, las sospechas se propagan entonces por todas partes.

La regla aquí, al parecer, la siguen marcando Sancti Spíritus (aún con la situación más compleja y una tasa de incidencia de casos confirmados que supera la provincial con 89. 6 por cada 100 000 habitantes) y Cabaiguán que en las últimas jornadas ha ido incrementando las personas contagiadas hasta sumar ahora 29 para casi alcanzar ya los 36 cabaiguanenses diagnosticados durante la primera oleada de la pandemia en la provincia.

Por su parte, la excepción de la jornada precedente fue el cierre del evento de trasmisión local relativo a la Agencia de Taxis Cuba, de Trinidad, según trascendió en la reunión del grupo temporal de trabajo para el enfrentamiento del nuevo coronavirus que encabeza Miguel Díaz-Canel, presidente de la República.

E igualmente alienta saber que, de acuerdo con el parte emitido por el Ministerio de Salud Pública, dos de los espirituanos que hasta ayer se reportaban en estado grave ya han salido de tal condición, aunque se mantiene en estado crítico la ciudadana espirituana de 86 años de edad y se incorpora hoy la trinitaria de 81 años.

Mas, si algo ha ido en ascenso también en este rebrote que ha ido disparando todos los números es la cantidad de recuperados —supera los 280—, lo cual apunta hacia una evolución favorable de la mayoría de los enfermos.

Y también va surtiendo efecto, por lo que se aprecia, el envío de muestras a varios laboratorios —ayer informaba Rivero Abella que se analizaban en el IPK, Villa Clara, Matanzas y Morón—, tanto que hoy ya sobrepasan los 500 exámenes de PCR analizados.

En el escenario epidemiológico de la provincia, que no ha dejado de ser aún complicadísimo, se vislumbran algunos síntomas de mejoría —que como en la Medicina misma igual son relativos—: nueve de la veintena de controles de focos existentes no reportan casos hace seis días y algunos eventos de trasmisión local, como el relacionado con la Dirección Municipal de Salud y el del área Norte, tampoco generan pacientes hace varias jornadas.

Así lo comunicaba ante el grupo temporal de trabajo Teresita Romero, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, quien además anunciaba que para las próximas semanas se está valorando la propuesta de cierre de tales sucesos.

De acuerdo con la reseña del sitio de la Presidencia la Gobernadora espirituana apuntó: “Los resultados que se manifiestan al inicio de esta semana dan fe de que las acciones que se han ido implementando han dado resultado. A partir del análisis de los especialistas y el comportamiento de la enfermedad en las últimas jornadas, tenemos la apreciación de que debe continuar disminuyendo el número de casos”.

No obstante, en ese propio escenario José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, sostenía al referirse a Sancti Spíritus que si bien al cierre de la pasada semana se manifestaba una disminución de los pacientes diagnosticados, en los días que han transcurrido de octubre se evidencia un incremento de la intensidad de transmisión de la enfermedad con 286 personas confirmadas, lo que indica que la situación no está aún totalmente controlada.

Porque se sabe: solo un caso es una estadística más en esa línea no tan imaginaria que en los últimos tiempos aquí ha crecido tanto, al punto de acumular ya en poco más de mes y medio 385 personas infectadas con el SARS-CoV-2.

Y lo único que no puede disminuir es la responsabilidad, porque esta cuesta, por ahora, no va en picada.