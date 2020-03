Sancti Spíritus cumple nuevas medidas frente a la Covid-19 en Cuba

Las instituciones políticas, administrativas, sindicales, estudiantiles y organizaciones de masas de la central provincia de Sancti Spíritus, dan cumplimiento a las nuevas medidas de enfrentamiento a la Covid-19 en Cuba.

Como parte de la estrategia nacional las autoridades del Gobierno implementan disposiciones para garantizar el acopio, distribución y venta de alimentos y otros productos a la población en zonas y barrios para evitar la aglomeración de personas.

De hecho, explicó a la prensa Ricardo García, coordinador de este programa, se suspenden las ferias agropecuarias de fin de semana y las cooperativas campesinas y agropecuarias suministran sus productos a los diversos puntos de venta.

Por su parte Milagro Pérez, subdirectora provincial de Educación, dijo que se extreman las medidas en las clases y actividades extracurriculares de las más de 400 escuelas de la enseñanza general en el territorio.

La prioridad, señaló, es dar protección a los estudiantes y evitar el contagio y propagación del nuevo coronavirus.

En las escuelas, agregó Pérez, los docentes instruyen a los alumnos en cómo cuidar su salud y los inducen a llevar a sus hogares y vecinos los conocimientos adquiridos en el cuidado personal.

Otras de las tareas inmediatas es la regulación de la vida cultural en la villa, Monumento Nacional, aplazándose la edición espirituana de la Feria Internacional del Libro que debía celebrarse esta semana.

Mientras, en los polos espirituanos, en especial en la villa de Trinidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, las distintas instancias del turismo, junto a los turoperadores, se preparan para cumplir con garantía la estrategia del regreso de los extranjeros a su país.

Sobre este particular el primer ministro cubano, Manuel Marrero, reconoció la víspera en la Mesa Redonda que la paralización de la actividad turística no es solo una afectación al sector estatal, también va a tener un impacto muy fuerte en el sector no estatal.

El puerto de Casilda, única vía de la provincia destinada a recibir turistas procedentes de cruceros o de megayates particulares, tiene establecidas las medidas de control que deben aplicarse en frontera para prevenir o detectar el coronavirus.