Sancti Spíritus pudiera ser azotada por un huracán este año

El último huracán que pasó por la provincia fue el Irma, el 9 de septiembre del 2017. (Mapa: Instituto de Meteorología)

Desde 1786 hasta el 2019, en ese lapso de tiempo de 233 años, la provincia de Sancti Spíritus ha sido afectada por 52 ciclones tropicales, dígase huracanes o tormentas tropicales. Las estadísticas dan que este territorio debe ser azotado por un ciclón cada cinco años y por un huracán cada ocho años, expresó el experimentado meteorólogo Alfredo Sebastián (Freddy) Ruiz, especialista principal del Centro Meteorológico Provincial, en la Revista Especial de Centrovisión.

El último huracán que pasó por la provincia fue Irma, el 9 de septiembre del 2017 y el centro se desplazó paralelo a la costa norte por el mar. El único municipio que sufrió sus vientos fue el de Yaguajay, con categoría 2, en el resto del territorio espirituano tuvo vientos de Tormenta Tropical, abundó Freddy Ruiz y agregó: el último huracán que afectó a la provincia, cruzando el territorio y la ciudad de Sancti Spíritus, fue el 12 de octubre de 1945 y como no tenía nombre nosotros lo catalogamos como el Tornado de Guasimal, fue un huracán pequeño. El último huracán que afectó indirectamente a la ciudad de Sancti Spíritus fue el Michel el 4 de noviembre de 2001, con categoría I, y el último huracán intenso, con categoría 3 que afectó a la provincia fue el 21 de octubre de 1886, no tenía nombre, han pasado más de 130 años que esta provincia no es afectada por un huracán de gran intensidad.

Freddy Ruiz, especialista principal del Centro Meteorológico Provincial. (Foto: Captada de Centrovisión)

Freddy Ruiz llamó la atención de que nunca este territorio ha sido azotado por un huracán categoría 4, mayormente hemos sido afectados por lluvias intensas y tormentas tropicales. El Instituto Nacional de Meteorología pronosticó una temporada activa este año en la cuenca del Atlántico, donde se estima que deben formarse 15 ciclones tropicales, y que de ellos ocho pueden alcanzar la categoría de huracán. La cuenca Atlántica comprende desde las costas de África, el propio Océano Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Ahora la probabilidad de que uno se intensifique como huracán en el Caribe y que uno procedente del Atlántico penetre en el Caribe es de un 80 por ciento y el peligro de que Cuba sea afectada por un huracán este año es muy elevado también, y no estoy diciendo que la provincia debe ser afectada, pero tampoco se puede descartar, apostilló.

Miguel Eduardo García Ruiz, director del Centro Meteorológico Provincial, destacó que a raíz de que se empezaran a manifestar en el país los primeros casos de coronavirus se comenzó la aplicación de un conjunto de medidas orientadas por la dirección del país, dentro de ellas con determinadas prioridades, pues dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente hay varias instituciones que se dedican a garantizar el sistema de vigilancia de vital importancia para el país. Dentro de ellos están el Sistema Sismológico Nacional y el Sistema Meteorológico Nacional. Son actividades que bajo cualquier circunstancia garantizan el sistema de monitoreo y vigilancia en todo el territorio nacional

Miguel Eduardo García Ruiz, director del Centro Meteorológico Provincial. (Foto: Captada de Centrovisión)

A partir de que debía mantenerse funcionando el Sistema Meteorológico Nacional se adoptaron medidas para determinar el personal que resultaba imprescindible para mantener trabajando el Centro Meteorológico Provincial con su grupo de pronósticos y las cuatro Estaciones Meteorológicas, que deben mantener un monitoreo permanente los 365 días del año. Así hemos logrado mantener la información meteorológica pública y aquella que va dirigida a las autoridades y la que precisa sectores claves como el de la Agricultura, encargado de la producción de alimentos para el pueblo.

Respecto a la respuesta de esta institución especializada a la temporada ciclónica, García Ruiz argumentó que el Instituto de Meteorología cuenta con la tecnología de avanzada que permite el monitoreo permanente y en cualquier circunstancia y la emisión de los pronósticos de los eventos que puedan presentarse, tales como huracanes, intensas lluvias y otros, con una alta disposición tecnológica, la adecuada capacitación del personal y las comunicaciones garantizadas por diversas variantes y la accesibilidad a las redes de datos, sobre todo la privada con el Instituto de Meteorología donde se gestiona un nivel de información que es producida en nuestro país y se utiliza en nuestras informaciones, así como la divulgación de esa información por la Radio, la Televisión, la prensa escrita y en nuestra página de Internet y la APK a la cual la población puede tener acceso; así es que podemos decir que el sistema meteorológico provincial hoy tiene una capacidad de respuesta alta para enfrentar cualquier situación meteorológica extrema que se pueda presentar, sobre todo este año

¿Cuánto le ha aportado a la provincia la implementación de proyectos como el Forsat (Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana), cuya implementación contó con el acompañamiento de la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el financiamiento de la Unión Europea?, indagó el conductor del programa televisivo.

Estos proyectos internacionales vienen a fortalecer nuestro sistema meteorológico nacional con el acceso a tecnologías que refuerzan este sistema. En el caso del Forsat vino a crear una mayor unión entre todos los actores del Sistema de Alerta Temprana, dígase Defensa Civil, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, medios de comunicación y el propio Instituto de Meteorología y el Centro Meteorológico Provincial, expresó Miguel Eduardo.

En este caso se potenció una red inalámbrica del Centro Meteorológico Provincial que enlaza a todos estos actores, que garantiza el acceso a la información en tiempo real de los mismos, incluidos los Centros de Gestión de Riesgos que se encuentran en seis municipios y en la sede del Gobierno de la provincia, a su vez dichos actores retroalimentan esta red con sus informaciones, como es el caso de Recursos Hidráulicos sobre el estado de llenado de los embalses y otras. A su vez permitió al país adquirir una Estación de Satélite de Órbita Polar de alta resolución que no sólo aporta información al sistema meteorológico nacional sino otra información adicional que nuestro centro tiene acceso a ella, razonó.

Por su parte el mayor Roldan Rodríguez Luna, declaró que el Sistema de Defensa Civil, integrado por todos los organismos, instituciones y entidades de la provincia, tiene capacitadas las fuerzas especializadas encargadas de enfrentar cualquier evento hidrometeorológico extremo que pueda acontecer y precisó que en enero pasado se realizó por la Jefatura del Ejército Central un Taller, con sede en Sancti Spíritus y en una comunidad del municipio de Taguasco, donde se pupuso de manifiesto la capacidad de la provincia para hacer frente a este tipo de contingencia.

Exteriorizó que está actualizada la información de las personas a evacuar a casas de familiares y amigos o en albergues por peligros de inundación de zonas bajas, o por la fuerza de los vientos de huracanes de aquellas familias que residen en viviendas precarias y enfatizó que sin esperar por un ejercicio Meteoro, en todos los municipios, comunidades e inmuebles familiares, desde ya se debe accionar para solución las vulnerabilidades existentes tales como limpieza de cañadas y desagües superficiales, limpieza de azoteas, poda de árboles que puedan dañar las redes eléctricas y de comunicaciones, pues debemos prepararnos para una temporada ciclónica activa, como la pronosticada por el Instituto de Meteorología.