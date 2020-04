Sueños infantiles en tiempos de pandemia

Kevin y Dagoberto buscan variantes de juegos para mantenerse en casa. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Ellos fantasean todo el tiempo. Kevin Michel y Kenly Dagoberto Martínez Dorta viven esa ilusión infantil que se va perdiendo con la edad porque sus 10 y 11 años de edad, respectivamente, no conocían el mal tiempo y la mala cara, hasta que llegó el nuevo coronavirus.

Los niños más retozones del barrio se enteraron de que era imposible jugar fútbol en la tierra, o pelota manigüera en cualquier espacio. Los primeros días fue muy fácil porque había tiempo para todo, no había que levantarse tan temprano para ir a la escuela, pero hasta eso aburrió tras las primeras semanas de aislamiento social.

Meriendas fuera de los horarios habituales, encontronazos entre los hermanos a cada momento y una habitación revuelta hasta los cimientos dejaban huellas de un “encierro” que despertó la añoranza por andar “mataperreando” hasta la hora del baño, luego las tareas y la comida, y el desespero por un torrente de sol o unos minutos de juego al aire libre.

Aunque tenga que poner la alarma para que no se pase la hora, fue una suerte lo de las teleclases para que no se atrase el curso escolar, repite Kevin, pero a Daguito le gusta más estar en el aula frente a la maestra, porque entiende mejor. “Hay que inventar” pensaron, quizás por aquello que les enseñó El Principito: “Es una locura odiar a todas las rosas, porque una de ellas te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó”.

La imaginación tomó su vuelo y las ideas llegaron pronto cuando prestaron mayor atención a lo que enseña Art Attack, el programa televisivo de manualidades de donde nació un juego de golf que no supera al fútbol callejero, pero alivia el aburrimiento.

Benditas aplicaciones que dejan a la madre sin datos móviles, pero ayudan a los ejercicios para infantes, a buscar juegos “de pensar” y, lo más importante, a encontrar esas canciones de homenaje a nuestros médicos y trabajadores de la Ssalud.

El cintillo televisivo que anuncia las nueve de la noche da paso a un ritual que ninguno de los dos se pierde: Kevin ya encontró canciones en varios sitios para “bajar” sus preferidas: las varias versiones de Resistiré, o Quiero verte otra vez, de la orquesta cubana Havana D’ Primera y Volveremos a brindar, interpretada por la cantante española Lucía Gil, porque es la hora de aplaudir a quienes se enfrentan a la COVID-19, a los médicos y enfermeras donde quiera que estén.