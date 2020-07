Tropieza la tecnología en la venta de materiales por tarjeta magnética

Desde este primero de julio se estableció que el pago de materiales en los puntos de venta se realiza solo con tarjeta magnética. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

La innegable utilidad de la tecnología ha comenzado a tropezar con la realidad en los dos puntos de venta de materiales de la construcción en el municipio espirituano, donde empezó desde inicios de junio el pago con tarjeta magnética de forma obligatoria, una experiencia que desde el pasado jueves primero de julio también debió extenderse al resto de los territorios de la provincia.

La idea, que se aplica desde hace alrededor de dos años para los subsidiados, forma parte de la política nacional de informatización de la sociedad y busca implantar el control en estos puntos, donde ha proliferado con creces el delito, para que en las acciones de compraventa no medie dinero en efectivo y así, además, evitar los habituales acaparamientos y reventas que ocurren allí.

Escambray dialogó con Juan Carlos González, el administrador del Punto de venta de materiales que se encuentra ubicado detrás del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, y este opinó que durante el primer mes el resultado ha sido negativo allí porque muchos clientes llegan en busca de algún producto y se van con las manos vacías al no disponer de tarjeta magnética.

Agregó que en otras ocasiones las tarjetas no pasan por el POS y que esta modalidad debía alternarse con los pagos en efectivo porque algunos solo quieren un latiguillo, una caja eléctrica u otros productos —con abundantes existencias y poca demanda—, y no se lo pueden vender porque no disponen del medio de pago electrónico.

Por su parte, la Dirección de Comercio en la provincia explicó que para mejorar el servicio están intentando instalar un segundo teléfono en estos lugares, con el fin de evitar interferencias entre las operaciones comerciales y las comunicaciones habituales.

Añadió asimismo que, con el fin de evitar afectaciones en la población, orientaron trasladar los productos liberados con menos demanda, como cajitas eléctricas, tubos plásticos, latiguillos, etcétera, para su comercialización en los mercados industriales, donde se paga en moneda nacional.

Al parecer esa disposición aún no se ha cumplido a cabalidad en la ciudad espirituana, donde los interesados podrían encontrar este tipo de surtidos en el céntrico mercado espirituano La Vizcaína, pero las regulaciones impuestas por el nuevo coronavirus mantuvieron ese centro cerrado o con ventas específicas durante los últimos tiempos y solo hace unos días comienza a regresar la normalidad allí.

No obstante, Ariel Fernández, director del Grupo Empresarial de Comercio en la provincia, consideró que la práctica ha comenzado a demostrar que, quizás, debían mantenerse las dos formas de pago porque a veces la venta se puede paralizar debido a interrupciones técnicas del POS o por dificultades con la telefonía fija.

Recientemente, el Gobierno Provincial debatió acerca de la posible flexibilización de la medida para sucesos excepcionales, como las tormentas locales ocurridas en mayo pasado.

Quizás debían repensar también si este resulta el momento óptimo para generalizar la venta de materiales solo con tarjeta magnética en lugar de aplicar la idea únicamente para aquellos productos más demandados y escasos como cemento, acero y elementos de carpintería, entre otros surtidos estrellas que hoy engordan el mercado negro debido al descontrol, entre otros lugares en los susodichos puntos de venta.

Deberían repensarlo a partir del hecho de que muchos espirituanos aún no disponen de ese medio de pago, su entrega demora como promedio 15 días en las sucursales bancarias y algunos ni siquiera saben todavía que deben poseerlo para comprar allí, además de que no se han creado todas las condiciones técnicas que faciliten los expendios de esa forma con agilidad y calidad.

De hecho, aunque se encuentra orientado, algunos municipios aún no han arrancado con esta modalidad porque, pese a todo lo explicado, conocen sus limitaciones para aplicarla. Al respecto, algunos especialistas consideran que para evitar los colapsos en el servicio y ganar en rapidez debían cambiarse estos ineficientes POS acoplados al teléfono fijo por POS IP, mucho más rápidos y eficientes.

Esto no quiere decir que la idea original resulte inviable o inefectiva, sino que requiere un mejor soporte tecnológico, una mayor organización y divulgación, además de un tiempo prudencial para asimilar lo nuevo.

Porque, aunque el mecanismo pueda perfeccionarse, los organismos implicados deben continuar incentivando los pagos electrónicos por sus múltiples ventajas, en particular en la venta de los bien escasos materiales de la construcción, donde tantas páginas de robos, desvíos, sobornos y otros delitos se han escrito.