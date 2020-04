Yaguajay no le pierde el rastro a la COVID-19

Los estudiantes de Medicina asumen las pesquisas activas a la población. (Foto: Marelys Cedeño Cardoso)

Aun cuando Yaguajay no registra hasta la fecha casos positivos a la COVID-19, le sigue las huellas a este virus, a través de la extrema vigilancia epidemiológica a sus habitantes, y las medidas de prevención que se adoptan en hogares y centros de trabajo.

Así lo confirmó a Escambray, Marelys Cedeño Cardoso, vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal en el territorio, quien aclaró que unido al llamado del distanciamiento social, en el norte espirituano se han establecido Puntos de Fronteras en los límites con las provincias de Villa Clara y Ciego de Ávila, exactamente con los municipios de Caibarién y Florencia, sitios con índice de contagios con la enfermedad.

En estos lugares—detalló Pável Socarrás Hernández, director de Salud en la geografía yaguajayense—, se han establecido tres áreas de referencia: Seibabo, Perea, y Paso Real, en los que se limita el movimiento, no se restringe. No obstante, efectuamos un control diario a las personas que arriban al municipio por estas zonas, a quienes se les efectúa una evaluación clínica; se chequea el estado higiénico-sanitario de los vehículos; y se procede al retorno de los transeúntes, cuando la diligencia que vayan a efectuar no sea de extrema urgencia.

En Yaguajay se mantiene la prestación de servicios y venta de productos de primera necesidad bajo medidas de distanciamiento social. (Foto: Luis Francisco Jacomino)

De igual forma, Cedeño Cardoso precisó, que en medio de la actual emergencia sanitaria que vive el país, en Yaguajay se garantizan todos los servicios a la población, como es el caso de los productos agropecuarios, los cuales se distribuyen hacia los 14 Consejos Populares de forma sistemática; estrategia que según la Vicepresidenta, llega también hasta los rincones más apartados como Los Ramones, Juan Francisco, La Caridad, entre otros.

Al mismo tiempo, refirió, se prioriza la transportación del personal imprescindible dentro y fuera del terruño, y se traslada el agua en pipas hacia las localidades que presentan dificultades con el abasto del líquido ante la intensa sequía.

Asimismo, acotó, que se vela por la organización de las colas, en las que intervienen miembros de la comunidad, personal del Ministerio del Interior (MININT), y del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), quienes evitan las aglomeraciones, así como el exceso de los precios en algunas mercancías.

Por su parte, Socarrás Hernández explicó, que no se ceja en la realización de las pesquisas activas a la población; en el cumplimiento de las medidas de seguridad en el único centro de aislamiento que dispone el territorio— en el cual se encuentran seis personas bajo vigilancia epidemiológica, los cuales se muestran asintomáticos—; así como en el cuidado de los adultos mayores que permanecen hoy en los Hogares de Ancianos del norteño municipio.

Como parte de las medidas—puntualizó Marelys— a las personas asociadas al Sistema de Atención a la Familia (SAF), se les trasladan los alimentos hasta sus casas, gracias a la colaboración de trabajadores de diversos sectores que se han insertado a este enfrentamiento colectivo a la COVID-19.