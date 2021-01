60 SNB: Alazanes, a un paso de la semifinal

Los Alazanes del mánager Carlos Martí se colgaron esta vez del brazo de César García. (Foto: Cubasí)

Con una espesa lechada de 4-0 a los Leones, la segunda de forma sucesiva, los Alazanes se pusieron a un paso de la semifinal de la 60 Serie Nacional de Béisbol.

César García fue el encargado de blanquear a los giraldillos que apenas pudieron sacar los bates ante el hermetismo del granmense, quien en siete entradas solo permitió los tres hits conectados por Industriales, con solo dos boletos y sin ponches.

“Con los entrenadores fuimos viendo las deficiencias, analizando los dos partidos anteriores —comentó después en la conferencia de prensa el pitcher ganador— y sabía que iban a poner la mayoría de los bateadores zurdos que en años anteriores nos habían conectado con cierta facilidad, fuimos trabajando poco a poco y llegó la victoria. Salí confiado, los entrenadores me dijeron que estuviera tranquilo, que no habia presión, pienso que ahí también estuvo el triunfo”.

El encuentro lo concluyeron Miguel David Paradelo, el octavo y Carlos René Santana, el noveno.

“César tiene una ampolla en el dedo índice y llegó hasta donde pudo; —explicó Carlos Martí, el manager— entendimos que con un marcador de 4-0 era mejor traer al zurdo por una estrategia del equipo”.

Un batazo decisivo conectó el receptor Iván Prieto, impulsor de dos carreras: “le dí a una recta, siempre me preparo, no tanto por el tipo de lanzamiento, sino por si el lanzamiento está en zona hacer un buen swing y así pude conectar bien. Estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo hasta ahora y para el equipo que es lo principal”.

Tras la derrota Guillermo Carmona, director de Industriales, evaluó el estado de su elenco, ahora contra la pared, luego de 18 entradas sin anotar carreras: “Fue un partido en el que prevaleció el trabajo del lanzador granmense, se presentó bien, nos trabajó de forma muy dominante, nos hizo batear muchas veces de rolling o conexiones sin mucha fuerza. Hay que reconocer también que ofensivamente los bateadores no han hecho lo que nosotros esperábamos, pero eso es parte también del juego, de un momento a otro pueden cambiar las cosas, después de lo sucedido con la COVID 19, no hemos tenido una buena forma ofensiva; los juegos que jugamos cuando empezó el año con la reserva nos aportó mucho, pero los jugadores más importantes de nosotros no los hemos visto con ese potencial, tenemos que admitir que hay jugadores que son de buen calibre y aun no están en plenitud de forma como es el caso de Peñalver, Torriente; no es justificación pero son jugadores con los que nosotros contábamos; en el caso de Peñalver todavía sufre una lesión en la rodilla. Ha sido un año difícil porque seguimos jugando con lesiones, Styler y Urgellés están jugando con lesión, tenemos que seguir jugando con lo que tenemos”.

Sobre lo que puede pasar en lo que resta de la postemporada, refirió: “falta el tercer juego, ellos tienen una situación privilegiada y tenemos que venir por todo en los próximos dos partidos, de todas maneras, se decide cuando uno de los dos llegue a tres victorias”.

Para Carlos Martí: “Fue un buen partido, estuvo cerrado hasta el séptimo, son dos equipos que dieron el máximo en el terreno y nos tocó ganar”.

Granma anunció a Leandro Martínez como lanzador del cuarto encuentro e Industriales a Bryan Chi.

Para mañana está pactado el tercer juego entre Sancti Spíritus y Pinar del Rio, en el “Cinco de Septiembre”, de Cienfuegos. De ganar los pativerdes, todo habrá terminado para los espirituanos.

El resto de los pareos fue pospuesto, según una nota dada a conocer por la Comisión Nacional de Béisbol y que Escambray reproduce íntegramente:

INFORMACIÓN DE LA COMISION NACIONAL DE BEISBOL

La Comisión Nacional de Béisbol, teniendo en cuenta la situación epidemiológica imperante en el país y su impacto en varios protagonistas de los cuartos de final de la actual temporada, ha decidido:

. Dar continuidad a los enfrentamientos Granma-Industriales (estadio José Antonio Huelga, de Sancti Spíritus) y Sancti Spíritus-Pinar del Río (estadio 5 de Septiembre, de Cienfuegos) hasta que ambos tengan decisión.

. No reanudar el ya iniciado Las Tunas-Santiago de Cuba (estadio 5 de Septiembre, de Cienfuegos) y no comenzar el Matanzas-Cienfuegos (estadio José Antonio Huelga, de Sancti Spíritus).

. Convocar al completamiento de los cuartos de final, la semifinal y la final cuando el panorama resulte favorable, atendiendo especialmente a la salud de jugadores, técnicos y demás implicados en este gran espectáculo.

. Reiterar que esa máxima nos ha acompañado desde los primeros compases de un certamen particularmente exigente a causa de la COVID-19 y ha sido prioridad en la concepción de una postemporada que ha demostrado alto nivel de compromiso y competitividad de los equipos avanzados a esta fase.

. Agradecer a las autoridades del Inder, así como a las del Partido y el Gobierno en las provincias sedes, los esfuerzos realizados para satisfacer las muchas exigencias del presente segmento de este evento.

Sancti Spíritus, 30 de enero de 2021

Comisión Nacional de Béisbol