¿Aún dudas en vacunar a tu hijo? (+video y fotos)

La Covid aún no ha puesto todas sus cartas sobre la mesa. La luz, clara e intensa como la soñamos, no acaba de aparecer al final del túnel. Con la llegada de la inoculación en edades pediátricas preguntas e incertidumbres vuelven a la palestra. En Cuba no se vacuna por un asunto de política, ni por afán de sobresalir. Los padres no deben someterse a la ruleta rusa con la salud de los niños